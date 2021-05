I Maneskin hanno visto l’Eurovision 2021. La band italiana ha trionfato anche grazie al televoto che ha assegnato al gruppo un numero elevato di preferenza, permettendole di agguantare la prima posizione assoluta, davanti a Francia e Svizzera. Ma qual è la classifica finale e quali sono le posizioni di tutti i 26 Paesi in gara? Eccola, a seguire.

Con 524 punti, l’Italia è al primo posto con i Maneskin e la loro “Zitti e buoni”. Dietro di loro, in seconda posizione, la Francia con “Voilà”. Segue, medaglia di bronzo, la Svizzera. Erano proprio loro i due Paesi inizialmente favoriti dalla giuria di qualità delle varie nazioni in competizione. L’Italia, infatti, con stupore, non aveva ottenuto nemmeno un punto dalla Francia e dalla Spagna. Ma ci ha pensato il pubblico fuori dal territorio italiano, a permetterle il trionfo meritato.

Quarto posto per l’Islanda con 378 punti mentre l’Ucraina si trova al quinto gradino a 364. Segue la Finlandia con 301 punti, poi Malta.

Malissimo il Regno Unito che ottiene zero punti dai 39 Paesi votanti e anche zero preferenze di punti da parte del televoto. Soli tre punti totali per la Germania e poco di più per la Spagna con 6 punti. Male anche i Paesi Bassi con un totale -giuria di qualità e voti del pubblico- di 11 punti finali.

Stupore e sorpresa anche per San Marino che con Senith e la partecipazione di Flo Rida, non viene premiata al televoto e ottiene un totale di soli 50 punti. Il pezzo sembrava aver colpito e interessato durante la performance ma il risultato è stato sotto le aspettative.

Prossimo anno, l’Eurovision 2022 in Italia…

A seguire tutti i Paesi con i punti totali ottenuti.

01. Italia, 524 punti

02. Francia, 499

03. Svizzera, 432

04. Islanda, 378

05. Ucraina, 364

06. Finlandia, 301

07. Malta, 255

08. Lituania, 220

09. Russia, 204

10. Grecia, 170

11. Bulgaria, 170

12. Portogallo, 153

13. Moldavia, 115

14. Svezia, 109

15. Serbia, 102

16. Cipro, 94

17. Israele, 93

18. Norvegia, 75

19. Belgio, 74

20. Azerbaijan, 65

21. Albania, 57

22. San Marino, 50

23. Paesi Bassi, 11

24. Spagna, 6

25. Germania, 3

26. Regno Unito, 0