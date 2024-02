Anticipato dal singolo” Yes, And?“, il nuovo disco di Ariana Grande si intitola “Eternal sunshine“. La cantante, in queste ore, ha svelato la tracklist dell’album che include 13 canzoni inedite.

Sarà disponibile dall’8 marzo 2024 ed esce a 4 anni di distanza dalla sua ultima fatica, Positions del 2020. Il brano “Yes, and?” è stato pubblicato come singolo principale dell’album il 12 gennaio 2024 e ha debuttato in cima alla Billboard Hot 100, segnando così l’ottavo numero uno di Ariana Grande negli Stati Uniti.

In apertura post potete vedere la cover di “Eternal Sunshine”, disponibile dal prossimo 8 marzo 2024.

Eternal Sunshine, la tracklist dell’album di Ariana Grande

intro (end of the world) bye i don´t wanna break up again saturn returns (interlude) eternal sunshine supernatural true story the boy is mine yes, and? we can’t be friends (wait for your love) i wish i hated you imperfect for you ordinary things (feat. nonna)

Cosa sappiamo del nuovo album “Eternal Sunshine”

Ariana Grande, parlando del suo nuovo disco, lo ha definito una sorta di “concept album”. Ha spiegato che il disco spazia da canzoni “davvero vulnerabili” a brani giocosi che la vedono emulare “quello che le persone si aspettano che io sia a volte e divertendosi con esso”

Wendy Goldstein, co-presidente della Republic Records, dopo aver ascoltato il lavoro lo ha descritto come una “versione elevata” dei precedenti album di Grande, definendolo l’incarnazione di “Sweetener incontra Thank U, Next”.

Ariana ha rivelato di aver lavorato con Max Martin per alcune settimane e di aver gestito anche la produzione da sol

Sempre secondo Republic Records il sound sarà R&b e House

Ad eccezione di “Nonna” non sono presenti featuring all’interno dell’album. Ed è proprio la nonna della cantante (chiamata così, in italiano) a chiudere il progetto discografico della cantante con il brano “Ordinary Things”.

Il disco dura 35 minuti e 26 secondi.