Dopo 4 anni di attesa, è finalmente disponibile “Yes, and?”, il nuovo singolo di Ariana Grande, artista multi-platino, vincitrice di un Grammy Award e superstar internazionale. Il brano è stato registrato a New York, ed è stato scritto e prodotto da Ariana Grande, Max Martin e Ilya Salmanzadeh. L’artista aveva annunciato l’uscita del singolo attraverso il suo profilo Instagram, suscitando un’immediata ondata di curiosità ed entusiasmo da parte dei fan che aspettavano questo momento da lungo tempo. “yes, and?”, infatti, è il primo progetto musicale inedito di Ariana Grande dalla pubblicazione nel 2020 di “positions”, album certificato disco d’oro in Italia e che conteneva al suo interno il singolo omonimo, “34+35”, entrambi disco d’oro in Italia, e “pov”.

Ascolta “Yes, And?” di Ariana Grande su YouTube.

Ecco il testo in inglese di Yes, And?, il nuovo singolo di Ariana Grande, pubblicato il 12 gennaio 2024.

In case you haven’t noticed

well, everybody’s tired

and healing from somebody

or something we don’t see just right

boy come on put your lipstick on

(no one can tell you nothing)

come on and walk this way through the fire (don’t care what’s on their mind)

and if you find yourself in a dark situation just turn on your light and be like

“yes, and?”

say that sh– with your chest

and be your own f—in’ best

friend say that sh– with your chest

keep moving like “what’s next?”

“yes, and?”

now i’m so done with caring what you think

no i won’t hide underneath your own projections or change my most authentic life

boy come on put your lipstick on

(no one can tell you nothing)

come on and walk this way through the fire (don’t care what’s on their mind)

and if you find yourself in a dark situation just turn on your light and be like

“yes, and?”

say that sh– with your chest

and be your own f—in’ best

friend say that sh– with your chest

keep moving like “what’s next?”

“yes, and?”

my tongue is sacred

i speak upon what i like

protected, sexy, discerning with my time

your energy is yours and mine is mine

what’s mine is mine

my face is sitting i don’t need no disguise

don’t comment on my body, do not reply

your business is yours and mine is mine

do you care so much whose ! i ride

“yes, and?”

why

why?

say that sh– with your chest

and be your own f—in’ best

friend say that shit with your chest

keep moving like “what’s next?”

“yes, and?”