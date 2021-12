Eros Ramazzotti: nuovo album e nuovo tour nel 2022

Sarà un 2022 ricco di impegni per Eros Ramazzotti.

Il cantautore, infatti, attraverso un video reso disponibile sui propri canal social ufficiali, ha annunciato che, durante il prossimo anno, pubblicherà un nuovo album. Per Ramazzotti, il 2022 segnerà anche il suo ritorno per quanto concerne le esibizioni dal vivo.

Per questo breve video di 30 secondi, Eros Ramazzotti ha scelto alcuni versi emblematici di Se bastasse una canzone, una dei brani più famosi del proprio repertorio, contenuto nell’album In ogni senso, pubblicato nel 1990:

Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando

Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori

Per questo sempre più da soli.

Il video termina con un messaggio scritto in tre lingue, italiano, spagnolo e inglese:

Finalmente torneremo insieme.

Ovviamente, l’artista ne ha approfittato anche per augurare buone feste ai propri fan.

Negli ultimi due anni, Eros Ramazzotti ha pubblicato una cover di Una donna per amico di Lucio Battisti e un duetto con Fabio Rovazzi nella canzone La mia felicità.

Eros Ramazzotti: il successo di Vita ce n’è

Il nuovo album del cantautore romano arriverà a circa quattro anni dal precedente Vita ce n’è, quattordicesimo album di inediti di Ramazzotti pubblicato nel novembre 2018, dal quale sono stati estratti il singolo omonimo e gli altri singoli In primo piano, Per le strade una canzone e Siamo. Nell’album, uscito anche in versione in lingua spagnola con il titolo Hay Vida, sono contenuti duetti con Alessia Cara, Luis Fonsi e Helene Fischer.

Come già anticipato, nel 2022, Eros Ramazzotti tornerà ad esibirsi anche dal vivo.

L’ultimo tour del cantante, il Vita ce n’è World Tour 2019-2020, ha avuto inizio il 14 febbraio 2019, con la data zero di Mantova, per concludersi il 13 marzo 2020 al The Forum di Los Angeles, negli Stati Uniti.

Durante il tour mondiale, Ramazzotti si è esibito in Italia, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito, Austria, Croazia, Serbia, Grecia, Macedonia del Nord, Bulgaria, Slovenia, Ucraina, Russia, Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Svezia, Cipro, Israele, Guatemala, El Salvador, Colombia, Messico, Argentina, Brasile, Stati Uniti e Canada.