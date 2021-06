Iniziata ufficialmente l’estate 2021, ecco arrivare l’annuncio di Fabio Rovazzi pronto a conquistare le classifiche con il nuovo singolo, La mia felicità, questa volta in duetto con Eros Ramazzotti.

“La Mia Felicità” feat. Eros Ramazzotti

Fuori il 25 giugno 🔥

Dopo 2 anni sono troppo felice di tornare con questa bomba atomica💣

[pre-save link in Bio]

A partire da venerdì 25 giugno potremo ascoltare l’inedito pronto per accompagnarci nei prossimi mesi, con una collaborazione inedita. Dopo Gianni Morandi, Emma e Al Bano, Rovazzi ha scelto di farsi affiancare da Eros Ramazzotti, con il brano “La mia felicità“.

Un ritorno, dopo un anno di pausa, quello del 2020, durante il quale Rovazzi ha scelto di non far uscire nessun tormentone o aspirante tale.

Queste furono le sue dichiarazioni, ai tempi, motivando la scelta che lo aveva portato a non mettersi in gioco da vero protagonista.

“La quarantena è stata un periodo buio non solo per l’assenza di stimoli ma per altri eventi drammatici che mi sono accaduti (una causa del coronavirus ha perso il suo nonno, ndr). La mia musica ei miei video sono sempre più utili delle sensazioni che vivo e quindi non mi sarebbe venuto un pezzo allegro. La gente adesso ha bisogno di un’atmosfera positiva. Se ci avessi provato sarebbe uscito qualcosa di finto e il pubblico se ne sarebbe accorto. Spero che sia l’occasione per gli altri artisti di abbandonare i cliché delle canzoni estive. Siamo in una fase di stallo, c’è desiderio di festeggiare ma non c’è la festa. Spero che escano canzoni consone al momento“

Ma, con la rinascita che tutti speriamo e attendiamo, il 2021 vede anche il comeback insieme ad Eros Ramazzotti per un pezzo che sarà accompagnato da un video ufficiale. E sappiamo che Rovazzi, in quello, stupisce sempre. Manca poco…

Vi terremo aggiornati, ovviamente, con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.