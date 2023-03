Eros Ramazzotti si esibirà in concerto stasera al Forum di Assago a Milano, con una nuova data del suo “Battito Infinito World Tour”. Il cantante porterà ed eseguirà sul palco alcuni dei suoi successi più noti insieme ai pezzi più recenti tratti proprio dal suo ultimo disco, “Battito Infinito”. Dopo la quarta e ultima tappa a Milano, l’artista si esibirà poi a Torino, Firenze, Roma, Eboli e Jesolo. L’ultima tappa è prevista il 28 aprile prossimo. A seguire potete scoprire la scaletta del concerto, con l’ordine di esecuzione dei brani, e le informazioni sui biglietti della data di stasera, 18 marzo 2023, al Forum di Assago a Milano.

La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Milano, sabato 18 marzo 2023

A seguire la scaletta con tutte le canzoni che Eros Ramazzotti eseguirà a Milano sul palco del Forum di Assago.

Battito infinito

Gli ultimi romantici

Sono

Dove c’è musica

Quanto amore sei

Un’emozione per sempre

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Ritornare a ballare

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Solo con te

L’uragano Meri

Terra promessa

Una storia importante

Adesso tu

Un’altra te

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un attimo di pace

Ti sposerò perché

Più bella cosa

Eros Ramazzotti, concerto a Milano, biglietti

Quanto costa un biglietto del concerto di Eros Ramazzotti? Nella data di venerdì 17 marzo sono disponibili solo posti al prezzo di 50 euro per il Parterre in piedi e II Anello Centrale Numerato e II Anello Numerato Cat. 1. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Forum di Assago, Milano, Come arrivare per il concerto di Eros Ramazzotti

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.

Forum di Assago, come tornare con i mezzi dal concerto di Eros Ramazzotti

Per ritornare dai concerti al Forum di Assago, cliccando qui potete trovare gli orari di tutte le partenze da Assago Forum.

Controllare sulla app o sulla homepage del sito: in alcune occasioni, la linea M2 chiude più tardi. Ma in tutte le altre, gli ultimi treni partono negli orari che trovate qui sotto.

Per Gessate:

Dal lunedì al venerdì: 00.21

Sabato e festivi: 00.21

Per Cascina Gobba:

Dal lunedì al venerdì: 00.11

Sabato e festivi: 00.11