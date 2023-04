Nuova data del Battito infinito tour di Eros Ramazzotti, stasera, 28 aprile 2023, a Jesolo. Durante il concerto, saranno presenti gli ultimi brani estratti dall’album “Battito infinito” e i più grandi successi della sua carriera. A seguire potete leggere la scaletta del concerto con l’ordine di esecuzione dei brani e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Eros Ramazzotti, la scaletta del concerto a Jesolo, 28 aprile 2023

Si parte da ‘Battito infinito’ per concludere con la celebre ‘Più bella cosa’. Questa la scaletta del concerto di Eros Ramazzotti questa sera, al Palazzo del Turismo a Jesolo. L’inizio del live è previsto per le 21.

Battito infinito

Gli ultimi romantici

Sono

Dove c’è musica

Quanto amore sei

Un’emozione per sempre

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Ritornare a ballare

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Solo con te

L’uragano Meri

Terra promessa

Una storia importante

Adesso tu

Un’altra te

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un attimo di pace

Ti sposerò perché

Più bella cosa

Eros Ramazzotti, biglietti del concerto a Jesolo, 28 aprile 2023

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Eros Ramazzotti a Jesolo. Il live è sold out.

Palazzo del turismo, Jesolo, come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco, come riportato da Ticketone, le informazioni su come arrivare al Palazzo del Turismo a Jesolo:

Con i mezzi: Le stazioni ferroviarie più vicine a Jesolo sono Venezia Mestre e S. Donà di Piave con frequenti collegamenti autobus di linea.

In auto:

Per chi proviene da Milano o dal Brennero: dall’autostrada A4, dopo la tangenziale di Mestre, uscita direzione aeroporto Tessera/Jesolo. Proseguire per 1,6 km, quindi entrare in A27. Dopo 5 km svoltare leggermente a sinistra in corrispondenza della Strada Statale 14. Procedere seguendo le indicazioni per SS14. Prendere l’uscita Jesolo/Eraclea. Dopo 600 m entrare in Strada Provinciale Quarto d’Altino Porte. Continuare per circa 18 km e, alla rotonda, prendere la 1a uscita. Continuare fino alla rotonda successiva: qui prendere la 3a uscita, imboccando Via Equilio. Attraversare la rotonda seguente, imboccare prima a destra Via Firenze e poi a destra Via Tritone. Dopo pochi metri prendere la prima strada a sinistra in corrispondenza di Piazza Trieste. Dopo 100 m svoltare a destra in Via Andrea Bafile e dopo 650 m svoltare a destra in Via Colleoni. Infine mantenere la destra imboccando Piazza Brescia. Il Palazzo del Turismo resta sulla destra.

Per chi proviene dal passante di Mestre: uscita Noventa di Piave.

Per chi proviene da Tarvisio, Udine, Trieste: dall’autostrada A4, prendere l’uscita S.Donà – Noventa di Piave e continuare per circa 13km. Alla rotonda prendere la 1a uscita e imboccare SP47. Dopo 3 km alla rotonda prendere la 5a uscita imboccando la Strada Provinciale Portegrandi Jesolo. Attraversare una prima rotonda, e alla successiva, dopo 8 km, prendere la 1a uscita. Proseguire per 4 km e alla rotonda prendere la 3a uscita, imboccando Via Equilio. Attraversare la rotonda seguente; prendere la prima a destra Via Firenze e poi ancora a destra Via Tritone. Dopo pochi metri imboccare la prima a sinistra in corrispondenza di Piazza Trieste. Dopo 100 m svoltare a destra in Via Andrea Bafile e dopo 650 m svoltare a destra in Via Colleoni. Infine tenere la destra imboccando Piazza Brescia. Il Palazzo del Turismo resta sulla destra.