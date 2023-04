Eros Ramazzotti a Eboli, concerto 11 aprile 2023. Il cantautore si esibirà questa sera al Palasele con una nuova data del suo world tour “Battito Infinito” che prende il nome dell’omonimo ultimo disco rilasciato dall’artista. Il prossimo concerto previsto è quello del 28 aprile 2023 a Jesolo.

Durante il live, Eros Ramazzotti eseguirà i successi più noti e amati della sua carriera da “Un’emozione per sempre” a “Più bella cosa”. Non mancheranno i pezzi più recenti tratti proprio dal suo album più recente, come “Battito infinito” e “Sono”. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto.

Biglietti per il concerto di Eros Ramazzotti a Eboli

Non sono più disponibili biglietti per il live di Eros Ramazzotti al Palasele di Eboli. Il concerto è sold out.

Eros Ramazzotti, Eboli, 11 aprile 2023, la scaletta del concerto

Il concerto a Eboli inizierà alle 21. Ecco, a seguire, la scaletta delle canzoni in programma con l’ordine di esecuzione.

Battito infinito

Gli ultimi romantici

Sono

Dove c’è musica

Quanto amore sei

Un’emozione per sempre

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Ritornare a ballare

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Solo con te

L’uragano Meri

Terra promessa

Una storia importante

Adesso tu

Un’altra te

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un attimo di pace

Ti sposerò perché

Più bella cosa

Palasele di Eboli (Salerno), come arrivare con i mezzi e in auto

Ecco come arrivare al Palasele di Eboli per il concerto di Eros Ramazzotti, previsto stasera, 11 aprile 2023, a partire dalle 21 circa.

Dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria si deve prendere l’uscita Eboli (SA). Procedere per pochi metri e girare a sinistra dopo il distributore. Seguire la strada che dopo un paio di centinaia di metri svolta a sinistra. Subito dopo il cavalcavia continuare girando a destra.

Il Palasele ha un ampio parcheggio a disposizione del pubblico presente.