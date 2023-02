Uno dei punti chiave della prima puntata di Michelle Impossibile & Friends è stato sicuramente il duetto tra Eros Ramazzotti e la figlia Aurora. Il cantante è stato ospite nell’esordio della seconda edizione del programma e, insieme alla conduttrice, hanno dimostrato come sia possibile mantenere un ottimo rapporto anche quando una relazione finisce. Sorrisi complici, affetto e stima reciproca sono apparsi elementi evidenti durante la breve intervista fatta all’artista dalla sua ex moglie. Successivamente, la Hunziker ha chiesto a Ramazzotti di esibirsi un un medley acustico. E così, sulla gradinata, al termine delle note de “L’aurora”, ecco apparire la figlia, Aurora Ramazzotti, incinta, mentre fa una sorpresa al padre.

La ragazza si siede accanto al padre, mentre Michelle lascia lo spazio a loro due, liberi di raccontarsi e chiacchierare, in un mix tra domande da intervista e racconto padre/figlia. E subito lei scherza:

“Sono molto emozionata di essere qui con te, volevo approfittarne per dirti una cosa e non ho mai trovato il contesto e la situazione giusta per dirtelo… aspetto un bambino!”

“La stai vivendo come una roccia una forza della natura e io sono veramente orgoglioso”. Aveva preso una maglietta con la scritta “Nonno loading” ed è svenuto sul letto (“Non ha detto una parola…”).

Eros Ramazzotti si racconta da ragazzo:

“C’era da dove venivo. Vivere in periferia o ti cresce in una certa maniera o ti devasta. Era molto più difficile arrivare, ho lavorato tanto, anche oggi, tutti i giorni. Il successo oggi, per molti artisti, arriva subito. Mantenerlo è molto, molto difficile”.

“Canti come 200 e suoni come 2000” gli era stato detto da Shel Shapiro, produttore.

“Non ho mollato ma mi ha dato la forza per studiare meglio, diventare più bravo dei 200 e dei 200o”

A sostenerlo, era stato il padre, orgoglioso di lui quando lo sentiva cantare e suonare.

L’intervista e il breva scambio di battute si è svolto sotto lo sguardo attento e commosso di Michelle Hunziker, padrona di casa e madre/moglie di Aurora Ramazzotti ed Eros.

I due, poi, hanno duettato sotto le note di Lucio Battisti in un momento intenso -e anche convincente- con i brani di “Il tempo di morire”, “I giardini di marzo” e “Ancora tu”.

Clicca qui per vedere il video dell’esibizione.