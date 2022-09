Continua l’anteprima del tour mondiale di Eros Ramazzotti, con dieci concerti in 5 arene. Martedì 20 settembre 2022 sarà la volta dell’Arena di Verona, dopo la Valle dei Templi ad Agrigento che ha aperto le tappe di questo tour, iniziato proprio in occasione del rilascio del nuovo disco, Battito infinito, disponibile da venerdì 16 settembre scorso. A seguire potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto all’Arena di Verona.

Eros Ramazzotti, Arena di Verona, 20 settembre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il concerto di Eros Ramazzotti all’Arena di Verona, martedì 20 settembre 2022. Si parte dai 74,75 euro della Gradinata Numerata III Livello fino ai 143,75 della Poltronissima numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Eros Ramazzotti, Arena di Verona, 20 settembre 2022, Scaletta concerto

Non è stata condivisa una scaletta ufficiale del concerto di Eros Ramazzotti in questa anteprima del tour mondiale. Ma, come vi avevamo già anticipato qualche giorno fa, ecco il possibile ordine di esecuzione dopo esserci basati sulla scaletta della prima data a Siviglia:

Battito infinito

Ama

Vita ce n’è

Sono

Dove c’è musica

Un’emozione per sempre

Più che puoi

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Madonna De Guadalupe

I belong to you

Solo con te

Ogni volta che respiro

Una storia importante

Terra promessa

Fuoco nel fuoco

Un’altra te

Sto pensando a te

Favola

Più bella cosa

Arena di Verona, come arrivare con i mezzi e con l’auto

Ecco come arrivare all’Arena di Verona:

In autobus

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.