Dopo il debutto a Siviglia, Eros Ramazzotti si esibirà sabato 17 settembre 2022 ad Agrigento, al Teatro Valle dei Templi, con una data del suo World Tour Premiere. Durante il concerto, il cantante presenterà alcuni pezzi inediti tratti dal suo ultimo disco, Battito infinito, e i più grandi e celebri successi della sua carriera. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta con i brani che eseguirà durante il suo atteso live.

Eros Ramazzotti, Agrigento, 17 settembre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Eros Ramazzotti, in programma sabato 17 settembre 2022 ad Agrigento, al Teatro Valle dei Templi. Il live è sold out.

Eros Ramazzotti, Agrigento, 17 settembre 2022, Scaletta concerto

Non c’è ancora una scaletta ufficiale per il live di Eros Ramazzotti ad Agrigento, in queste anteprima vera e proprio del suo tour mondiale. Ma, possiamo avere qualche informazione grazie al concerto che tenuto a Siviglia giovedì 15 settembre. Ecco, quindi, le prime anticipazioni che possiamo darvi.

Il concerto si aprirà con l’ingresso del cantante che, dopo essersi tolto la giacca, ha subito cantato “Battito infinito“, canzone che dà il titolo al suo ultimo disco. Segue poi “Ama“, il primo singolo che ha anticipato questo progetto musicale. Poi si passa a “Vita ce n’è” e “Sono“, altra traccia estratta dal suo più recente album (nell’originale cantata insieme ad Alejandro Sanz). Gli altri pezzi in scaletta sono “Dove c’è musica”, “Un’emozione per sempre“, “Più che puoi“, “Stella gemella“, la hit “Se bastasse una canzone“, poi la nuova “Madonna De Guadalupe“, “I belong to you (Il ritmo della passione)” (originariamente in duetto con Anastacia) insieme ad una sua corista.

Si passa poi a “Solo con te“, “Ogni volta che respiro“, “Una storia importante“, “Terra promessa“, “Fuoco nel fuoco“, “Un’altra te” , “Sto pensando a te” e “Favola“.

Gran finale -con l’uscita di scena del cantante- sotto le note di “Più bella cosa“, una delle hit più celebri di tutto il suo repertorio.