Emma Marrone è pronta per esibirsi in gara al Festival di Sanremo 2024. A pochi mesi dalla scomparsa del padre, condivide un tenero scatto dei suoi genitori mentre la osservavano, orgogliosi, in concerto.

Emma a Sanremo 2024, il tenero ricordo sui social: “Questo Festival è per la mia famiglia e per la mia gente”

Emma Marrone torna in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Apnea” e nella giornata del 22 gennaio, è salita per la prima volta sul palco per le prove legate alla sua esibizione. Un’emozione che ha voluto condividere con i fan e il suo pubblico, insieme ad un tenero e commovente scatto che ritrae i suoi genitori che la osservano cantare, orgogliosi, durante un vecchio live:

Sono in viaggio verso Sanremo.

Oggi salirò sul palco dell’Ariston per la prima vera prova.

Farò del mio meglio perché questo festival è per la mia famiglia e per la mia gente…

Per tutti quelli che ci sono sempre stati nonostante tutto..

Per chi mi ha accarezzato l’anima e mi ha accolta e capita.. per tutto l’amore che ci siamo dati..

Vi lascerò senza fiato..

Sarà un dolce e lungo bacio…

Vi amo belli miei .. tutti ❤️

#apnea #sanremo2024

Una foto pubblicata in vista della sua attesa performance sul palco del Teatro Ariston e che celebra il ricordo del padre della cantante, Rosario Marrone, scomparso a dicembre 2023. Da sempre l’uomo era il primo fan della figlia, come aveva dichiarato in un’intervista:

Emma aveva 9 anni quando incominciò a fare una ginnastica a corpo libero, facendo anche degli stage con Adriana Volpi, che all’epoca era una campionessa italiana, la quale più volte era venuta nella palestra in cui Emma si allenava praticando appunto la ginnastica artistica…ma io sentendola cantare ho capito fin da subito che la sua voce era speciale…e per questo ho cercato di convincerla ha iniziare a cantare. (…) Emma fin da piccola aveva una voce straordinaria….riusciva a prendere delle note molte alte con delle canzoni molto difficili, come quelle della grande Mina o di Patty Pravo…usando il diaframma senza che nessuno gli avesse mai insegnato a farlo…e tante altre erano le canzoni molto difficili che lei riusciva a cantare come se bevesse un “bicchiere d’acqua”