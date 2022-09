In queste ore è arrivata la terribile e improvvisa notizia della scomparsa del padre di Emma Marrone, Rosario. A dare la notizia è stato il Comune di Aradeo, con un post su Facebook. accompagnato dalla foto del padre della cantante:

È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, alla Presidente del Consiglio Clarissa Quido per l’improvvisa perdita del caro Rosario.

Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune.

Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto.

Ciao Rosario

Il Sindaco Giovanni Mauro

L’amministrazione

Il Consiglio Comunale

La Comunità Aradeina tutta

Un’immagine che, purtroppo, non lascia dubbi e che confermerebbe il triste annuncio. Lo scatto che accompagna l’addio a Rosario Marrone è proprio tratta da una foto di Emma insieme al padre.

Su Twitter e suoi social, sono numerosissimi i fan di Emma Marrone, accorsi per condividere un sostegno virtuale alla cantante, legatissima da sempre alla sua famiglia e alle sue origini.

Rosario era il padre di tutto il fandom.

Lui era sempre disponibile, allegro e sorridente.

Lui era la rockstar della famiglia.

Proprio l’uomo, tra i primi, aveva spinto la figlia a intraprendere la strada della musica, come aveva raccontato lui stesso in un’intervista:

Emma aveva 9 anni quando incominciò a fare una ginnastica a corpo libero, facendo anche degli stage con Adriana Volpi, che all’epoca era una campionessa italiana, la quale più volte era venuta nella palestra in cui Emma si allenava praticando appunto la ginnastica artistica…ma io sentendola cantare ho capito fin da subito che la sua voce era speciale…e per questo ho cercato di convincerla ha iniziare a cantare. (…) Emma fin da piccola aveva una voce straordinaria….riusciva a prendere delle note molte alte con delle canzoni molto difficili, come quelle della grande Mina o di Patty Pravo…usando il diaframma senza che nessuno gli avesse mai insegnato a farlo…e tante altre erano le canzoni molto difficili che lei riusciva a cantare come se bevesse un “bicchiere d’acqua”

Un abbraccio ad Emma Marrone e alla sua famiglia.