Nessuna ambizione di essere una cantante solista per Emma Bunton delle Spice Girls. La cantante ha ammesso, in una recente intervista per il The Sun, di sentirsi perfettamente a suo agio ad esibirsi in un gruppo e, nonostante abbia inciso alcuni dischi senza le colleghe, di non essere interessata ad una carriera lontana dalla band. Meglio esibirsi insieme a Melanie B, Melanie C, Geri e Victoria (se deciderà di tornare…)

“Essere da sola [è la mia più grande paura] – Amo stare in una squadra. Sono così felice di essere in un gruppo e non di essere da sola, perché l’avrei trovato difficile”

Nell’intervista, ha raccontato anche qual è stato uno dei momenti più difficile e imbarazzante della sua carriera. E la mente è tornata a circa 14 anni fa…

“A Las Vegas nel 2007, sono caduta sul palco con le Spice Girls ed è stato orribile, davvero, davvero imbarazzante. Sono dovuta andare direttamente in ospedale”.

Emma Bunton ha anche definito il suo compagno Jade Jones “calmo e comprensivo” e ha detto che avere un altro figlio è nella sua lista dei desideri.

Quando le è stato chiesto, infatti, “a chi vorresti chiedere scusa e perché?”, ha risposto:

“A Jade, la mia altra metà, perché a volte posso essere un duro lavoro, e lui è la persona più calma e comprensiva che abbia mai visto e incontrato nella mia vita”.

E parlando della sua lista dei desideri, Emma ha aggiunto: “Al momento, o portare i miei figli a Bali, o avere un altro figlio“.

E intanto, i fan delle Spice Girls continuano ad attendere, speranzosi, che la fine di questo periodo storico di limitazioni legate alla pandemia da Covid-19, possa coincidere anche con l’atteso annuncio di un tour delle Spice Girls in Europa (e in America, secondo alcuni vecchi rumors…)

Le speranze saranno ripagate?