Ci sono aggiornamenti per i fan delle Spice Girls, nostalgici nei confronti del pop anni ’90 e della girlband iconica. A parlare è stata Melanie C durante il podcast “Pop Shop” di Billboard. Ma torniamo un attimo indietro…

Il gruppo sperava di festeggiare nel 2021 l’anniversario del loro singolo di debutto “Wannabe” uscito nel luglio 1996, ma Mel C – a cui si sono unite Mel B, Geri Horner ed Emma Bunton, ma non Victoria Beckham, per un tour di reunion nel 2019 – ha ammesso che la pandemia di coronavirus rischia di mandare all’aria tutti i piani che avevano per fare altri concerti.

“È in cima all’agenda per noi ragazze. Voglio dire, da quando abbiamo fatto il tour nel 2019, ho semplicemente detto ‘più spettacoli, più spettacoli!’ E, sai, ovviamente non è qualcosa che è accadrà quest’anno, purtroppo, quindi, di nuovo, un grande ripensamento. Stiamo lavorando su alcune idee. Non posso rivelare troppo … ma vogliamo assolutamente festeggiare e celebrare i 25 anni. È da pazzi. Siamo così orgogliosi della nostra eredità. Quindi vogliamo celebrarlo nel miglior modo possibile”

E sulla possibilità di incidere nuove canzoni, Sporty Spice ammette di avere dubbi.

“Sai cosa, penso, quando parliamo di nuova musica, che ci sentiamo molto nervose. Perché ovviamente abbiamo avuto un così grande successo e abbiamo un così grande catalogo. E non vorremmo forzare nulla. E non vorremmo fare nulla che non fosse abbastanza buono, sai? Quindi abbiamo sempre detto che se si presentasse un’opportunità e sentissimo di volerci provare… sarà abbastanza naturale che accada, allora lo faremmo. Ma in un certo senso non vogliamo forzarlo”

Sembra quindi certo, ahimè, che nemmeno nella seconda parte dell’anno potremo assistere ai live delle Spice Girls e ad una possibile reunion. Resta comunque salda l’idea di festeggiare i 25 anni dall’uscita di “Wannabe” ma non ci sono dettagli in merito ai piani in mente.