La musica inizia a riaccendersi e questa è una notizia bellissima. Emma ha annunciato le date del suo tour, previsto per giugno e luglio 2021. La cantante ha deciso di rincontrare il suo pubblico e celebrare insieme i suoi primi 10 anni di carriera, ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti “FORTUNA”.

Friends & Partners, in accordo con Arena di Verona Srl, comunica, infatti, che il concerto di Emma fissato per il 6 giugno 2021 è confermato. In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Appena possibile sul sito di Friends & Partners verranno comunicate le divisioni degli spettatori sulle varie date.

Ecco un dettaglio importante: attraverso un software che permette l’analisi della geolocalizzazione dei biglietti venduti, avranno la priorità di accesso alla data del 6 giugno gli spettatori provenienti dalle regioni più distanti, salva disponibilità di posti e nel rispetto della capienza massima assegnata in base alla normativa sanitaria e alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19.

A seguire le date confermate per i due mesi dell’estate 2021.

3 GIUGNO 2021 – LIGNANO SABBIADORO (UD) – Arena Alpe Adria (recupero della data di Jesolo del 3 ottobre 2020 e del 1 maggio 2021)

6 GIUGNO 2021 – VERONA – Arena di Verona (recupero della data di Verona del 25 maggio 2020)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, 7 e 8 giugno.

12 GIUGNO 2021 – TAORMINA (ME) – Teatro Antico (recupero della data di Catania del 20 ottobre 2020 e del 20 maggio 2021)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 12 e il 13giugno.

19 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica (recupero della data di Roma del 10 ottobre 2020 e del 29 maggio 2021)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 19 e il 20 giugno.

23 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte (recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

In base alla capienza Covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 23, il 24 e il 25 giugno

Ecco, i dettagli sulle date del tour.

Si comunica infine che le date di recupero dei concerti di Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, si svolgeranno nel mese di luglio 2021 e che date e location verranno comunicate entro il 15 maggio 2021.

Al fine di agevolare il pubblico dei concerti di Emma, Friends & Partners e l’Artista hanno rinnovato una partnership con Trenitalia. Grazie a questa collaborazione, infatti, saranno favoriti gli spostamenti verso le città toccate dal tour.

Ovviamente, i biglietti acquistati precedentemente per gli show di Emma, restano validi.