Finalmente la musica si riaccende dopo un anno di quasi stop (ad eccezione di pochi live estive nel 2020). La conferma ufficiale è arrivata nelle scorse ore con la conferma di una serie di concerti all’Arena di Verona.

Friends&Partners e Vivo Concerti, in accordo con Arena di Verona Srl, hanno comunicato che gli show di Emma, Francesco Gabbani e Benji & Fede sono confermati all’interno della stagione estiva 2021 dell’Arena di Verona.

Gli show sono confermati secondo il calendario che potete leggere a seguire.

“Emma – Arena di Verona” 6 GIUGNO (7/8 GIUGNO) 2021. Il concerto di Emma fissato per il 6 giugno 2021 è confermato. In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Entro il 2 maggio sul sito Friendsandpartners.it verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria.

“Francesco Gabbani – In Arena e Viceversa” 4 LUGLIO (5 LUGLIO) 2021. Il concerto di Francesco Gabbani inizialmente fissato per il 26 aprile 2021 è rinviato al 4 luglio 2021. In base alla capienza covid che verrà definita dalle prossime disposizioni governative, i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 4 e il 5 luglio. Entro il 2 maggio sul sito vivoconcerti.com verranno comunicate tutte le informazioni relative alla biglietteria.

“Benji&Fede all’Arena di Verona – Il concerto evento”. Il live di Benji&Fede inizialmente fissato per il 3 maggio 2021 è rinviato ma confermato all’interno del calendario eventi dell’Arena di Verona della stagione estiva 2021. La nuova data verrà comunicata entro il 2 maggio 2021 unitamente alle informazioni relative alla biglietteria.

Per quanta riguarda i biglietti, quelli acquistati per gli show di Emma, Francesco Gabbani, Benji&Fede restano validi. Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Tutti i posti saranno numerati e distanziati.

Sarà possibile scoprire tutti i dettagli entro il 2 maggio cliccando sui siti www.friendsandpartners.it, www.vivoconcerti.com e www.arenalive.it .

Immediato l’entusiasmo di Emma nel condividere la notizia dell’Arena di Verona e del tour in programma:

Alla fine zitta zitta ce l’ho fatta!

E mentre digito questo post mi tremano le mani!

A giugno si parte in Tour!

Non mi sembra vero!

Potevo annullare o rimettere in discussione tutto,le idee,i progetti,me stessa.

Ho scelto la seconda opzione!

Se c’è una cosa che ho imparato nell’ultimo periodo è proprio il dono dell’improvvisazione,e non è detto che alla fine non sia la cosa migliore da fare! Intanto vi aspetto il 6 giugno all’Arena di Verona (visto che siete tantissimi dovremo replicare il 7 e l’8 giugno ma ce lo confermeranno appena renderanno note le capienze covid)

Il resto delle date ve le comunicherò strada facendo..

Insieme a @friendsandpartners che ringrazio infinitamente stiamo navigando a vista..

Per la musica,per tutte le persone che lavorano nello spettacolo e soprattutto per voi ❤️

Daje!!!!