Dopo il successo delle due date all’Arena di Verona, Emma ha iniziato il suo “Fortuna Live Tour 2021”. Ecco le date in calendario e annunciate per le prossime settimane.

23, 24 e 25 GIUGNO 2021 – MILANO – Carroponte

(recupero della data di Milano del 5 ottobre 2020 e del 6 maggio 2021)

9 e 10 LUGLIO – TORINO – Palazzina di Caccia di Stupinigi (Stupinigi Sonic Park)

(recupero della data di Torino del 24 ottobre 2020 e del 15 maggio 2021)

12 LUGLIO – BOLOGNA – Sequoie Music Park

(recupero del 23 ottobre 2020 e del 14 maggio 2021)

EMMA, FORTUNA LIVE TOUR 2021, INFO BIGLIETTI

I biglietti acquistati in precedenza per gli show di Emma, restano validi.

Per poter accedere agli Spettacoli del Fortuna Tour o comunque per non perdere il valore del biglietto, TUTTI i possessori di un

biglietto già acquistato dovranno eseguire la procedura di check-in al seguente link: www.clappit.com/emma-live2021.

A partire dal 10 giugno scorso, i possessori dei biglietti già acquistati per i concerti di TORINO, BOLOGNA, FIRENZE, BARI e NAPOLI,

potranno eseguire la procedura di check-in.

Al fine di agevolare il pubblico dei concerti di Emma, Friends&Partners ha rinnovato una partnership con Trenitalia come

vettore ufficiale del tour. Per tutti i fan di EMMA è possibile ottenere uno sconto del 30% sul prezzo BASE del biglietto per

Frecce, Intercity e Intercity Notte per raggiungere le città del tour.

Le informazioni per le modalità di acquisto sono disponibili su www.trenitalia.com

Tutti gli spettacoli sono organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da

Covid-19.

SCALETTA CONCERTI

“Con Le Nuvole” (da “A me piace così”, 2010)

MEDLEY “Davvero” (da “Oltre”, 2010), “Meravigliosa” (da “Oltre”, 2010), “Cullami” (da “A me piace così – Special Edition, 2010)

“Calore” (da “Oltre”, 2010)

“Sarò Libera” (da “Sarò Libera”, 2011)

“Non è L’inferno” (da “Sarò Libera – Sanremo Edition”, 2011)

“Cercavo Amore” (da “Sarò Libera”, 2011)

“L’amore non mi Basta” (da “Schiena”, 2013)

“Dimentico Tutto” (da “Schiena”, 2013)

MEDLEY, “Schiena” (da “Schiena”, 2013), “Resta ancora un po’” (da “E Live”, 2014), “Trattengo il fiato” (da “Schiena”, 2013), “In ogni angolo di me” (da “Schiena”, 2013)

“La mia Città” (da “Schiena”, 2013)

“Amami” (da “Schiena”, 2013)

“Occhi Profondi” (da “Adesso”, 2015)

“Il paradiso non Esiste” (da “Adesso”, 2015)

“Mi parli piano” (da “Essere qui”, 2018)

MEDLEY, “L’isola” (da “Essere qui”, 2018), “Effetto Domino” (da “Essere qui”, 2018)

MEDLEY, “Basti solo tu” (da “Fortuna”, 2019), “Corri” (da “Fortuna”, 2019), “Alibi” (da “Fortuna”, 2019)

“Luci Blu” (da “Fortuna”, 2019)

“Pezzo di Cuore” (da “Best of ME”, 2021)

“Stupida Allegria” (da “Fortuna”, 2019)

“Quando l’amore finisce” (da “Fortuna”, 2019)

“Che sogno incredibile” (da “Best of ME”, 2021)

“Io sono Bella” (da “Fortuna”, 2019)

“Latina” (da “Fortuna”, 2019)

“Fortuna” (da “Fortuna”, 2019)