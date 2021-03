Gabriele Muccino porterà sul piccolo schermo A casa tutti bene-La serie, il primo progetto per la tv tratto dall’omonimo film del 2018 da lui diretto e che Sky ha deciso di trasformare in un family drama di otto episodi. Come riportato anche da TvBlog.it, la serie vedrà alcune differenze rispetto alla pellicola originale. Non più l’ambientazione ad Ischia, bensì a Roma. E tra le attrici anche Emma Marrone (nei panni di Luana) che aveva già lavorato con Gabriele Muccino nel film “Gli anni più belli”.

La trama quale sarà? Il perno del racconto è il ristorante La Villetta, ne quartiere di Trastevere a Roma.

A gestire il locale, uno dei più rinomati della Capitale, la coppia formata da Alba (Laura Morante) e Pietro Ristuccia (Francesco Acquaroli), aiutati dai figli Carlo (Francesco Scianna) e Sara (Silvia D’Amico), ma anche da Ginevra (Laura Adriani), attuale compagna di Carlo. Alba e Pietro hanno un altro figlio, Paolo (Simone Liberati), che però non sanno dove sia. Della famiglia fa anche parte Elettra (Euridice Axen), ex moglie di Carlo: i due sono genitori di Luna (Sveva Mariani), sentimentalmente legata a Manuel (Francesco Martino), cuoco del ristorante. Diego (Antonio Folletto) è invece il compagno di Sara. I Ristuccia custodiscono un doloroso segreto legato al passato e che, se tornasse a galla, cambierebbe le loro vite. E’ proprio quello che minacciano di fare i Mariani, altro ramo della famiglia composto da Maria (Paola Sotgiua), sorella di Pietro e madre di Sandro (Valerio Aprea) e Riccardo (Alessio Moneta). Il primo è legato a Beatrice (Milena Mancini), mentre il secondo a Luana (appunto, Emma Marrone).

Emma, dopo il debutto di attrice sul grande schermo, torna accanto a Gabriele Muccino, questa volta per una serie tv in onda su Sky. Anche in questo caso, si tratta di un esordio per la cantante, giudice di X Factor 2020 e ospite del Festival di Sanremo 2021 per un quadro di Achille Lauro e in duetto con Alessandra Amoroso nel brano “Pezzo di cuore”.

“Grazie a tutti per i messaggi di “In bocca al lupo”, adesso studiamo, studiamo, studiamo” ha commentato Emma, sui social, mostrando i copioni.