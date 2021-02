Alessandra Amoroso sarà ospite del Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo prossimi. A confermare e ufficializzare il suo nome è stato Amadeus, il conduttore della kermesse musicale, durante la conferenza stampa. Accanto a lei, ad oggi, sono stati annunciati anche i Negramaro e Ornella Vanoni.

Nata a Galatina nel 1986, la Amoroso non è mai stata in gara al Festival ma si è presentata per duettare con due suoi colleghi, in competizione. La prima volta è stata nel 2010 con Valerio Scanu con il brano “Per tutte le volte che…” che poi trionfò in quell’edizione. Due anni dopo, invece, si ripresenta sul palco del Teatro Ariston per l’amica Emma Marrone che stava gareggiando con “Non è l’inferno”. E quell’anno Emma vinse, dopo aver partecipato con i Modà e la loro “Arriverà”.

Inoltre, due anni fa, nel 2019, fu Claudio Baglioni ad invitarla al Festival come super ospite per duettare insieme a lei nel grande classico della musica italiana Io che non vivo (senza te).

Spesso, in passato, Alessandra è stata indicata come possibile cantante Big in gara a Sanremo ma, ad oggi, non si è mai presentata in gara.

Tornerà, come annunciato da Amadeus, nell’edizione 2021 del Festival, in partenza fra circa tre settimane. Non è ancora stata ufficializzata la presenza di Emma Marrone con la quale ha pubblicato, recentemente, il duetto “Pezzo di cuore”. Sarà interpretato dal vivo durante una delle cinque serate, in diretta?

Nel 2020, Alessandra ha trionfato e dominato l’estate e le classifiche radio e di vendita, grazie al brano “Karaoke“, cantato insieme al Boomdabash.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato 6 dischi in studio. L’esordio nel 2009 con “Senza nuvole” (trainato dalla vittoria di Amici di Maria De Filippi”) poi sono stati rilasciati “Il mondo in un secondo” (2010), “Amore pure” (2013), “Alessandra Amoroso” (2015), “Vivere a colori” (2016) e “10” per i suoi dieci anni di carriera (2018).

Attualmente, Alessandra sta lavorando al suo nuovo album di inediti.