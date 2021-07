Elodie è ufficialmente al lavoro per il suo prossimo progetto discografico. I lavori per il nuovo album, il quarto lavoro di inediti della cantante romana, hanno avuto inizio in Toscana.

Per quanto riguarda la scrittura dei brani, Elodie si avvarrà della collaborazione di Elisa, Mahmood, Dardust, Tropico, Federica Abbate, Marz e del fidanzato Marracash.

La prima anticipazione del nuovo album sarà disponibile a settembre.

Elodie è reduce dal successo del suo terzo album in studio, This is Elodie, pubblicato agli inizi del 2020, certificato Disco di Platino dalla FIMI e album più venduto di un’artista femminile, l’anno scorso. Grazie a This is Elodie, la cantante 31enne è risultata anche l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia.

Dall’album, sono stati estratti i singoli Nero Bali, Rambla, Pensare male, Margarita, Non è la fine, Mal di testa, Andromeda, brano con cui Elodie ha partecipato alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, e Guaranà. Tra singoli e album, la cantante ha superato le 850mila copie vendute tra singoli e album, 600 milioni di stream e 300 milioni di views.

Per quanto riguarda quest’ultimo anno, invece, Elodie ha collaborato con Carl Brave per il singolo Parli Parli, pubblicato nell’ottobre scorso, contenuto nel secondo album del rapper e produttore romano, Coraggio.

Quest’anno, Elodie è anche tornata sul palco del Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice, affiancando Amadeus e Fiorello durante la seconda serata della 71esima edizione della kermesse sanremese.

Stando ad un’indiscrezione pubblicata dal sito TvZoom, infine, da gennaio 2022, Elodie dovrebbe condurre la nuova edizione de Le Iene Show, in onda su Italia 1.