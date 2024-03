Geolier in duetto con Mahmood nel brano “Personale”, presente nella versione fisica di “Nel letto degli altri”. Ma manca l’attesa (e sognata) collaborazione con Elodie. I fan si lamentano via Instagram…

Mahmood ha condiviso su Instagram la tracklist della versione fisica del nuovo disco, “Nei letti degli altri“. E troviamo 13 tracce con diversi featuring da Slim Soledad a Geolier.

A MEZZANOTTE “NEI LETTI DEGLI ALTRI”,

LA TRACKLIST COMPLETA

Ecco a seguire la tracklist della versione fisica di “Nel letto degli altri”:

NLDA Intro (feat. Slim Soledad) –(Alessandro Mahmoud, Slim Soledad, Francesco Fugazza, Marcello Grilli) Tuta gold (Alessandro Mahmoud, Jacopo Angelo Ettorre, Francesco Catitti) Personale (feat. Geolier) Overdose Cocktail d’amore (Alessandro Mahmoud, Alessio Buongiorno, Paolo Alberto Monachetti, Francesco Fugazza, Marcello Grilli) Sempre / Jamais (feat. Angèle) Nei letti degli altri (Alessandro Mahmoud, Marco De Cesaris, Pietro Paroletti) Tutti contro tutti (Alessandro Mahmoud, Michele Zocca) Bakugo (Alessandro Mahmoud, Walter Coppola, Lucas Vuaflart) Neve sulle Jordan (feat. Capo Plaza) (Alessandro Mahmoud, Luca D’Orso, Mike Kevin Gbaguidi, Francesco Fugazza, Marcello Grilli) Nel tuo mare (Alessandro Mahmoud, Davide Petrella, Davide Simonetta) Paradiso (feat. Chiello e Tedua) (Alessandro Mahmoud, Rocco Modello, Mario Molinari, Michele Zocca) Stella cadente (Alessandro Mahmoud, Francesco Fugazza, Marcello Grilli)

I commenti si dividono su Geolier (e volevano un duetto con Elodie)

L’annuncio di Mahmood sulla versione fisica del disco ha visto l’inserimento anche di Geolier tra i featuring inediti. E non tutti i fan hanno reagito in maniera “entusiasta”. Dai commenti più duri (“Ale io ti voglio bene, volevo anche venire al firmacopie, ma dopo il duetto con Geolier anche no”) a chi chiede, apertamente, quale sia il motivo di inserire un duetto con l’artista che si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo 2024. E che, non dimentichiamolo, ha conquistato la chart Fimi 2023 grazie al suo disco “Il coraggio dei bambini”. Un successo assicurato e un featuring che, allo stesso tempo, non passerà sicuramente inosservato anche da parte dei fan del rapper. Quale modo migliore se non unire le due fanbase con un unico pezzo (intitolato “Personale”).

Non manca chi sottolinea come la canzone possa essere un successo assicurato (“Quelli che si lamentano del feat con geolier tra qualche giorno la sapranno a memoria probabilmente”) ma sono numerosissime le reazioni dei fan che speravano in una collaborazione (assente) con Elodie.

“Perché non elodieeeeee”, “Noi aspettavamo Elodie!“, “Fesso io ad aspettare il pezzone con Elodie o Dua e alla fine ci aspetta il malessere“, “Volevamo Elodie… Ci becchiamo Geolier“, “Io volevo Elodie, non Geolier“, “Farò finta di leggere “Personale feat Elodie” invece di ciò che c’è realmente scritto…“,

Non manca, però, tra le proteste per l’assenza della collega in duetto, chi anche gioisce per la presenza di Geolier, inserendo il classico slogan/tifo: (“Il Featuring con Geolier abbiamo vinto noi Forza Napoli“) o “Ti amo ancora di più per il feat. con Geolier“.

La notizia ha fatto già discutere, dividendo i fan, il pezzo – visto il boom dei brani di Geolier – già si è assicurato i primi posti della classifica Fimi. Questo è quello che conta.

