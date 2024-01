Elodie è in Egitto. Dopo le ultime polemiche, Elodie condivide un video mentre parla -con voce rauca- ai fan e augura buon anno (in ritardo).

Giornate “infuocate” per Elodie, in questi giorni finita tra le critiche per il concerto di Capodanno e per un live annullato a causa di alcuni problemi di salute. Ma andiamo con ordine. La cantante si è esibita a Palermo in occasione del 31 dicembre scorso ma la sua esibizione non è stata trasmessa in diretta streaming come il resto della serata. Sui social, Il Giornale di Sicilia e TGS hanno voluto giustificarsi spiegando di aver chiesto di poter mandare in onda alcuni minuti della performance ma che era arrivata una risposta negativa da parte del management della cantante. Alcuni utenti, però, hanno spezzato una lancia in favore della popstar, sottolineando come la stessa cosa fosse accaduta anche l’anno precedente, sempre durante il concerto di Capodanno, con protagonista Francesco Gabbani.

Poche ore dopo, però, la cantante, via social, ha annunciato di essere stata costretta ad annullare il concerto previsto per il 1 gennaio 2024 a Teramo, per problemi di salute:

Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo – ha scritto Elodie tramite una storia su Instagram – Oltre ad influenza e tosse, ho una forte tracheite. I medici che mi hanno visitato stamattina mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi

Successivamente, ecco arrivare l’indiscrezione di Elodie volata in Egitto. A dare per primo la notizia (con relativo scatto sull’aereo) è stato Alessandra Rosica. Solo nelle scorse ore, la cantante ha condiviso un breve video sulle stories di Instagram, in Egitto, confermando il rumor e – allo stesso tempo – i problemi di salute che l’hanno portata a cancellare il live:

“Piano piano mi riprendo, Buon anno in ritardo”

Queste le sue parole mentre, con voce rauca, scherzava con qualcuno accanto a lei.