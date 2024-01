Soli a Milano è una canzone dei Club Dogo con il featuring di Elodie, presente nel loro disco “Club Dogo”, pubblicato il 12 gennaio 2024, a distanza di dieci anni dal loro ultimo progetto come band prima di separarsi artisticamente e prendere strade differente. Il gruppo è tornato con un nuovo album e con una serie di concerti al Forum di Assago a Milano, già sold out in pochissime ore, a conferma dell’attesa e dell’entusiasmo del pubblico in merito al loro ritorno sulle scene. A seguire potete ascoltare la canzone “Soli a Milano”, insieme al testo e significato.

Clicca qui per ascoltare la canzone e vedere il visual video di “Soli a Milano” dei Club Dogo feat. Elodie.

Ecco il testo della canzone “Soli a Milano”, traccia presente nell’album del 2024 dei Club Dogo, con il featuring di Elodie.

Do-Do-Do-Don Joe

Arrivo dalla nebbia, dallo smog

Come la nave di the Fog

Legata alla strada perché è in strada che ancora sto

Se ce l’ho fatta qui, posso farcela dovunque

Come Frank e Jay-Z, lo slang dei miei G

Dice mogra, nogra, sese

Per questa city sono il poca lefe, lese

Ho una Madonna d’oro al collo e una Madonna d’oro in cielo (yeah)

Viviamo sopra al limite, moriamo sotto un telo

Dio regali del tempo invece di un solo tempo

Torno e caccio gli infami come Gesù dal tempio

Glock nei calzoni, alzano il murder ratе

Sta ai furgoni , i frate mi gridano “minchia Jake”

Ognuno fa la sua parte in quеsto film tra i palazzi (yeah)

Da sempre intrappolati nel traffico come un taxi

Pezzi da cento, benzina verde per i ragazzi

Milano mi perdoni o mi ammazzi, decidi

Questa notte che non c’è niente di strano

Di noi non rimane niente, soli a Milano

Qui, sangue nella cattedrale

Tanto dove vuoi scappare

Se poi ritorniamo sempre

Se il cielo, è così, vicino

Di colpo cade sopra la città, soli a Milano

In cerca di chi, come noi da qui non se ne andrà mai

Ciò che vuoi da qui non se ne andrà ami

Resta qui con chi ci crede

(ah, yeah)

G – U – È

Per ogni mia, è un fine

Infame non sarò mai, codice samurai

Non riesco a far rimanere chi davvero mi vuole bene

Le vie della città dentro me sono le mie vene

Ogni parola è un colpo di pistola, come i Subsonica

Tu fai brutta figura, la mia figura è retorica

Fai il test su queste strade e poi ti bocciano all’esame

I corpi dei poeti sono a terra esanime

Generazione apatica, se la musica è plastica

Milano che ti sputa dopo che ti mastica

Girano le ruote di sto macchinone, resto in danger zone

Sul GPS non c’è la via del Signore

I miei versi troppo veri voglio dedicarli

A chi è solo sogni infranti e non sa interpretarli (se)

A chi sta cercando i santi e non sa interpellarli

Io lo so ma io non so se tu sai di che parli

Questa notte che non c’è niente di strano

Di noi non rimane niente, soli a Milano

Qui, sangue nella cattedrale

Tanto dove vuoi scappare

Se poi ritorniamo sempre

Se il cielo, è così, vicino

Di colpo cade sopra la città, soli a Milano

In cerca di chi, come noi da qui non se ne andrà mai

Ciò che vuoi da qui non se ne andrà ami

Resta qui con chi ci crede

Questa notte che non c’è niente di strano

Di noi non rimane niente, soli a Milano