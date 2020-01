Elodie presenta il nuovo disco This is Elodie: "Questa è la mia playlist. A Sanremo ho scelto un direttore d'orchestra donna, ci tenevo"

Di Alberto Muraro mercoledì 29 gennaio 2020

Soundsblog incontra Elodie in occasione dell'uscita del suo nuovo disco, This is Elodie: ecco tutto quello che l'artista ci ha raccontato sul progetto.

Elodie torna il prossimo 31 gennaio con un nuovo album. This is Elodie, questo il titolo del progetto, rappresenta per l'artista un gran bel punto di svolta rispetto all'esordio di Tutta colpa mia. Dal pop melodico l'artista italo-francese ha infatti deciso di virare verso uno stile molto più spigoloso e influenzato dall'urban.

This is Elodie, infatti, è anche e soprattutto un disco di grandi collaborazioni. Il progetto discografico, composto da ben 16 brani, presenta una serie di featuring con i nomi più ricercati del panorama hip hop/urban italiano, tra cui Gemitaiz, Fabri Fibra, Lazza, Ernia, Margherita Vicario, oltre che collaborazioni con i produttori più quotati del settore, come Dardust, Takagi & Ketra, Michele Canova e Big Fish. Nel disco sono inseriti anche hit che hanno fatto ballare tutta l’Italia negli ultimi anni, come Nero Bali e Margarita, entrambi certificati doppio disco di platino e Pensare Male, singolo italiano più ascoltato in radio, nel 2019.

Ciliegina sulla torta è inoltre Andromeda, il pezzo scritto da Mahmood e Dardust con cui Elodie si presenterà al Festival di Sanremo 2020.

Elodie ci ha raccontato del suo nuovo disco in occasione di un incontro con la stampa tenutosi proprio a pochi giorni di distanza dal Festival. Partiamo ovviamente dal tanto atteso pezzo sanremese:



Andromeda è stata scritta da Mahmood e Dario Dardust Faini. Io sapevo che Alessandro avrebbe dovuto scriverlo, per forza, Alessandro e Dario sono due amici, oltre ad essere artisti che stimo. Il pezzo parla di un momento preciso della mia relazione, in questa canzone mi racconto. C'è un po' di tutto nel pezzo, sembra partire sospeso come una ballad poi però esplode con archi tipici della dance anni 70.

In This is Elodie, il nuovo disco, sono incluse davvero tutte le anime di Elodie. Ecco come l'artista ha commentato il progetto:



Questo disco è figlio degli ultimi due anni, da Nero Bali in poi. Nell'album c'è sia la mia parte più tradizionale da una parte, sia quella più moderna. Io vengo da un quartiere popolare di Roma, Quartaccio. Dentro di me c'è una forte anima da rapper. Facendo l’interprete mi piace sperimentare, mi piace giocare, in questo disco sono un donna ferma ma sono anche una bambina. Ho fatto un disco come se fosse una playlist. E l'ho fatto grazie all’aiuto di un team che crede fortemente in me.

This is Elodie, per stessa ammissione dell'artista, è in effetti un album costruito proprio a tavolino a partire da un preciso percorso creativo:



Il primo passaggio è stato proprio l’impianto che ho costruito intorno all'album grazie alla mia squadra. Ho scelto delle persone che credessero in me. Il mio obiettivo ora sarebbe riuscire a fare in modo che la mia immagine diventi quasi un brand, e che immagine e musica siano coerenti. Riuscire a farlo in qualche modo sarebbe mia la vittoria più grande.

A proposito, Elodie commenta così le scelte artistiche fatte per i video dei suoi suoi ultimi singoli, Margarita e Andromeda, quest'ultimo girato pochi giorni fa:



Cerco sempre di alzare l’asticella, sempre con una cura dettagliata. La parte cinematografica ci sta, l'avete visto anche in Margarita, dove gioco fra innocenza e durezza. Nel video di Non è la fine con Gemitaiz cerco di essere più espressiva e anche nel video di Andromeda ho ricercato un tipo di inquadratura che avvicinasse le persone al messaggio che volevo esprimere.

Sulla sua performance a Sanremo, Elodie di essere al lavoro non senza un po' di (comprensibile) ansia da prestazione:





Ci sono giorni in cui mi sento molto sicura di me, altri in cui mi chiedo se sarò in grado di tornare su quel palco, ho tante aspettative, questo ogni tanto mi schiaccia. Per me è quasi più importante fare bene per le persone per cui lavoro che per me stessa. A livello di outfit, ho scelto un brand molto importante, di cui non vi parlo, per adesso. Sto collaborando con una stylist molto brava, Ramona Tabita. E ho scelto una donna per dirigere l'orchestra con la supervisione di Dardust, Sylvia Catasta. Ci tenevo che fosse una donna, è un ruolo che non vediamo spesso, in giro ci sono poche musiciste ma anche poche produttrici. Spero di poter lavorare con più produttrici donne in futuro.

Una piccola curiosità per concludere: Elodie a Sanremo fa il tifo per Levante, che in This is Elodie ha scritto il brano Niente canzoni d'amore.



Faccio il tifo per lei, trovo che sia un'artista pazzesca soprattutto dal vivo. Mi piace tantissimo come si pone con la sua musica.

Qui sotto trovate la tracklist del disco di Elodie.



Tracklist

ANDROMEDA (prod. Dardust)

NON E' LA FINE (feat. Gemitaiz) (prod. Jason Rooney)

VOCALE #1

MARGARITA (feat. Marracash) (prod. Takagi & Ketra)

LUPI MANNARI (prod. Zef)

MAL DI TESTA (feat. Fabri Fibra) (prod. Neffa)

SPOSA (feat. Margherita Vicario) (prod. Dade)

VOCALE #2

VADO A BALLARE DA SOLA (feat. Lazza & Low Kidd) (prod. Lazza & Low Kidd)

APPOSTA PER NOI (prod. Michele Canova Iorfida)

SUPERBOWL (prod. Francesco “Katoo” Catitti)

DIAMANTI (feat.Ernia) (prod. Big Fish)

LONTANO (prod. Big Fish)

VOCALE #3

NERO BALI (feat. Michele Bravi & Guè Pequeno) (prod. Dardust & Mace)

RAMBLA (feat. Ghemon) (prod. Davide Simonetta)

PENSARE MALE (The Kolors & Elodie) (prod. Daddy’s Groove & Stash)

NIENTE CANZONI D'AMORE (prod. Marco Zangirolami)

IN FONDO NON C’E’ (prod. Generic Animal)