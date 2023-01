Elisa si esibirà stasera, 17 gennaio 2023, in concerto a Torino, con una nuova data del suo “A intimate night” tour, insieme a Dardust. La tappa al Teatro degli Arcimboldi a Milano ha vantato sul palco diversi ospiti ed è stata trasmessa, successivamente, anche in onda su Rai 2. Special guest d’eccezione Dardust, che l’ha accompagnata durante tutta la tournée con la produzione dei nuovi arrangiamenti live, pensati per la magica atmosfera natalizia con una formazione speciale composta da chitarra, pianoforte e quintetto d’archi. Durante la tournée il produttore e musicista sarà anche al pianoforte, mentre Andrea Rigonat alle chitarre e Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello), Simone Giorgino (contrabbasso) agli archi . Prosegue così la collaborazione tra Elisa e Dardust che si rinnova dopo il successo dell’ultimo singolo dell’artista in duetto con Jovanotti, “Palla al centro”, e dopo i trionfi di brani come “Se piovesse il tuo nome” e “Seta”. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti disponibili.

Elisa, Torino, 17 gennaio 2023, info biglietti

Il concerto di Elisa all’Auditorium del Lingotto G. Agnelli a Torino è sold out. Non ci sono biglietti disponibili per la data del 17 gennaio 2023

Elisa, Torino, 17 gennaio 2023, la scaletta del concerto

Qui sotto la scaletta del concerto a Torino che include i più grandi successi della cantante e i pezzi più recenti.

Come te nessuno mai

Promettimi

Anche fragile

Una poesia anche per te

Labyrinth

Un filo di seta negli abissi

No Hero

L’anima vola

Qualcosa che non c’è

Seta

Palla al centro

Ancora qui

Eppure sentire (un senso di te)

Strings Interlude

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (tramonti a nord est)

Gli ostacoli del cuore

Stay

Together

A modo tuo

Orari e apertura porte del cancello

Apertura botteghino h 19.30

Apertura porte ore 20.00

Inizio spettacolo h 21.00