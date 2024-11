Dillo solo al buio è il nuovo intenso singolo di Elisa, pubblicato venerdì 15 novembre 2024. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del brano.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “DILLO SOLO AL BUIO” DI ELISA.

Ecco il testo di “Dillo solo al buio” di Elisa.

Tu sulla torre non salvi te (stessa)

Ed è per questo che sei così (così bella)

Non la fai facile mai, ci credi

Resti vera come sei, non calcoli mai

Lo so che tu sei uguale a me

Non chiami quando sei fragile

Se vuoi non dirmelo mai ma sai che

Come sempre ci siamo noi

I tuoi guai, come sempre, sono i miei

Qui, qui, qui, poi finiamo sempre qui qui, qui

Sempre noi con gli occhi lucidi

Perché ci cantiamo “Please, Please, Please”

No, no, non sei l’unica che piange sola in macchina

Fiore nel deserto, non dirlo a nessuno

o dillo solo al buio

Forse questa volta sarà l’ultima

E non sentirti stupida

Ogni volta che sei giù

Sai tu conti un po’ di più

Ci stanno strette le regole (quelle stupide)

Si paga per ciò che non si è

Ti farò cambiare idea sui sogni troppo grandi

Ne ho una marea

E che ogni fallimento sia colpa tua

Qui, qui, qui, poi finiamo sempre qui qui, qui

Sempre noi con gli occhi lucidi

Che d’estate abbiamo i brividi

No, no, non sei l’unica che ride quando è isterica

Fiore nel deserto, non dirlo a nessuno

o dillo solo al buio

Che forse questa volta sarà l’ultima

E non sentirti stupida

Ora non pensarci più

Sola non ci resti più

Il suo nome, ogni volta una spina nel cuore

Non lo sa quanto riesce fare male

Sono qui non ti lascio cadere e stavolta ti salva il tuo amore

Il tuo amore, il tuo amore

No, non sei l’unica che piange sola in macchina

Fiore del deserto, non dirlo a nessuno

o dillo solo al buio

Che forse questa volta sarà l’ultima

E non sentirti stupida

Ogni volta che sei giù

Sai tu conti un po’ di più

E no non sei l’unica…