Elisa sarà protagonista della prima serata di Rai 2, giovedì 5 gennaio 2023. È una delle artiste più amate e apprezzate della musica italiana e ora, sulla scia del trionfo del suo ultimo tour nei teatri, sold out già prima della partenza, conquista anche la prima serata televisiva: Elisa, insieme a Dardust, sarà protagonista su Rai 2 di Elisa with Dardust “An Intimate Night“. Un concerto-evento dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, nel quale l’artista multiplatino è affiancata dal pianoforte di Dardust, musicista e produttore straordinario che ha curato tutti i nuovi arrangiamenti dei brani live

Elisa in concerto, cantanti e ospiti

Insieme ad Elisa e a Dardust, sul palco saliranno tantissimi ospiti giunti a sorpresa sul palco: da Luciano Ligabue a Rkomi, da Giuliano Sangiorgi ad Emma, da Mahmood a Tommaso Paradiso, fino a Brunori Sas e Paolo Fresu e con la partecipazione di Edoardo Leo.

Il 5 gennaio alle 21.25 su Rai2 sarà così possibile vivere la magia di una serata unica in cui Elisa è accompagnata da una formazione d’eccezione che conta oltre alla partecipazione straordinaria di Dardust al pianoforte, anche di Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

An intimate Night, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto registrato a Milano al Teatro degli Arcimboldi:

Come te nessuno mai

Promettimi

Anche fragile (con Brunori sas)

Labyrinth

Un filo di seta negli abissi

Rubini (con Mahmood)

No Hero

L’anima vola (con Emma)

Qualcosa che non c’è

Blu parte II (con Rkomi)

Seta

Palla al centro

Dono per un addio

Hanafubuki (attraverso la tempesta dei fiori di ciliegio)

Komorebi (luce che filtra tra le foglie degli alberi)

Dune

Stormi di origami

Basta così (con Giuliano Sangiorgi)

Ti vorrei sollevare (con Giuliano Sangiorgi)

Eppure sentire (un senso di te)

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (tramonti a nord est)

Stay

Non avere paura (con Tommaso Paradiso)

Together

Volver (con Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura)

Stille Nacht, Heilige Nacht

(Joseph Mohr & Franz Gruber cover)

Gli ostacoli del cuore (con Ligabue)

A modo tuo (con Ligabue)