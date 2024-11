Aurore boreali è una canzone di Cesare Cremonini con il featuring di Elisa tratto dall’album “Alaska Baby”, disponibile dal 29 novembre 2024. Prodotto da Cremonini insieme ad Elisa, è la terza traccia del disco. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “AURORE BOREALI” DI CESARE CREMONINI ED ELISA SU YOUTUBE.

Il testo di “Aurore boreali” di Cesare Cremonini ed Elisa

Sai, sai mi chiedevo se tu

Tu ancora mi cerchi o no

O no…

O no…

Sai ho fatto tuttto e di più

E sono uno scemo però

Però… Però…

Io ora non ti dirò che ho pianto

Ho fatto un buco sopra al soffitto

Io col mio sguardo fisso

ti stavolo pensando, cercando, un po’

Troppo a lungo, troppo a lungo

Ma alla fine non era vero, quasi pronto a toccare il cielo

Paura di non essere all’altezza, bravo a fingere sicurezza

Ma era così buon quel tuo profumo, vaniglia e margherita

Troppo morbido il tuo maglione, di ciniglia, stretto in vita

Noi fuori, fuori al buio

Io ti bacio

Ma troppo piano

Sì ma chissà che

Che ci vuole

Per fermare

Questo rumore che ci divide

E ci fa strano

Però intanto mi dici Ti amo

Sai (quando mi sveglio) sai non pensavo che tu

(l’aria è sempre) che tu mi cercassi però (più gelida)

Però… però…

Sai ora capisco di più, non era uno sbaglio lo so, lo so

Io non lo so quand’è che ho perso

tutta la luce che avevo dentro

Sono partito e sembravo un pazzo

Però mi stavo solo perdendo, cercando un po’

Troppo a lungo, troppo a lungo

Dovremmo fare cose normali

Tornare a stringerci le mani

Dirci quello che abbiamo dentro

E non rimpiangere il domani

Sai i tuoi occhi hanno i colori delle aurore boreali

Forse in fondo all’universo

C’è la pista di un locale

E noi fuori, pieni di luce

Io ti bacio, un bacio eterno

Se manchi sai che

Chi ci vuole per fermare questo dolore

Che ci divide

E ci fa strano

Però intanto mi dici “Ti amo”

Forse non sarà la luce primo odiare delle stelle nella notte

Quel fuoco acceso accanto a me

Il tuo respiro brucia ogni respiro

Come ghiaccio sulla pelle

Fiamme dentro me

E noi fuori

tra luci e buio

Però intanto mi dici ti amo

Tra lui e buio

Però intanto mi dici ti amo

E noi fuori

tra luci e buio