Rimani qui è una canzone di Andrea Bocelli ed Elisa, nuovo singolo estratto dall’album “Duets”, in uscita il 25 ottobre, in tutto il mondo (Decca /Universal Music).

La voce di Elisa accompagna il tenore in un un dialogo musicale che vibra di intensità. Il brano, scritto da Giovanni Caccamo (con musiche di Caccamo e Matteo Buzzanca), è un connubio di melodia e potenza in cui gli arrangiamenti orchestrali trasportano l’ascoltatore in un viaggio senza tempo.

Rimani Qui” è il terzo singolo dell’album e arriva dopo “Da Stanotte in Poi (From This Moment On)”, cantato con la cinque volte vincitrice Grammy Shania Twain, l’artista country pop femminile più venduta di tutti i tempi, e “Vivo per Ella”, nuova versione in spagnolo di uno dei suoi brani più amati, che vede la partecipazione straordinaria di Karol G, superstar colombiana, due volte vincitrice del Latin GRAMMY® e artista di musica latina più ascoltata in streaming su Spotify degli ultimi 4 anni consecutivi.

“Mescolare le voci, mescolare le vibrazioni, è per me un’esperienza molto emozionante, sensuale e spirituale allo stesso tempo. – ha detto Bocelli – Qualcosa di intimo e profondo si instaura tra le due voci che cantano in duetto. Noi cantanti siamo alla costante ricerca di colleghi capaci di dare vita a questa alchimia”.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “RIMANI QUI” DI ANDREA BOCELLI ED ELISA SU YOUTUBE.

Il testo di Rimani qui

Ecco il testo di “Rimani qui”, il duetto tra Andrea Bocelli ed Elisa.

Canto silenzioso è il mio dolore

Cerco in me la luce che ha oscurato il mare

Vedo un cielo immenso respirare

Questa notte eterna si riaccenderà Rimani qui

Mio solo amore

Vieni con me

Senza parlare Stanotte pregherò solo per te

E adesso ascoltami, rimani qui con me Canto silenziose tue parole

Vivo giorni eterni di semplicità

Muore nel ricordo il mio dolore Credo in te mio vento, lasciami volare Rimani qui

Mio solo amore

Vieni con me (vieni con me)

Senza parlare Stanotte pregherò solo per te

Adesso ascoltami, rimani qui con me Su di noi la luce annega le distanze

Ed io vorrei sperare ancora in tutto ciò che ormai

Vivrò con te

Il mondo esiste dentro noi Stanotte pregherò solo per te

Adesso ascoltami, rimani qui con me

Qui con me (qui con me)

Il significato della canzone Rimani qui

Il pezzo esplora il tema del dolore interiore, della speranza e dell’amore eterno. Il “canto silenzioso” del dolore rappresenta una sofferenza profonda, ma non espressa verbalmente, qualcosa che si vive interiormente: “Canto silenzioso è il mio dolore“. Nonostante questa sofferenza, il protagonista cerca la luce, simbolo di speranza, dentro di sé, persino mentre il mare, altro simbolo del mondo esterno, è oscurato: “Cerco in me la luce che ha oscurato il mare“. C’è una forte connessione con la natura, come il cielo immenso che respira e l’immagine di una notte eterna che si riaccenderà, a indicare un futuro risveglio dopo un periodo di oscurità.

L’invocazione all’amore è potente: “Rimani qui, mio solo amore, vieni con me senza parlare“. Il desiderio di vicinanza e la richiesta di presenza silenziosa evidenziano quanto il protagonista cerchi conforto nella persona amata, senza il bisogno di parole. Questo amore è descritto come essenziale, il solo capace di alleviare il dolore e dare significato alla vita.

La preghiera diventa un atto di devozione, un modo per mantenere viva la speranza: “Stanotte pregherò solo per te”. Il dolore, sebbene profondo, inizia a svanire nei ricordi, suggerendo che l’amore e la fede sono i mezzi per superarlo: “Muore nel ricordo il mio dolore”.

Infine, c’è una sensazione di fusione con l’amore, quando si afferma che “il mondo esiste dentro noi”, un’espressione di un’unione talmente forte che tutto l’universo sembra esistere solo nel legame tra le due persone.