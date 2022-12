Elisa ha rinviato le date dei due concerti previsti per stasera, 16 dicembre 2022 e domani, 17 dicembre, a Torino. L’annuncio è stato dato pochi minuti fa, attraverso l’account ufficiale della cantante:

I concerti di Elisa previsti a Torino per questa sera, 16 dicembre, e domani, 17 dicembre, dovranno essere rinviati a causa di una indisposizione dell’artista di queste ore.

Le nuove date torinesi del suo tour, “An Intimate Night”, verranno comunicate a breve.

I biglietti già acquistati restano validi per gli appuntamenti successivi.

Tutte le info su friendsandpartners.it

Staff

I concerti di Elisa previsti a Torino per questa sera, 16 dicembre, e domani, 17 dicembre, dovranno essere rinviati a… Posted by Elisa on Friday, December 16, 2022

A causa di una indisposizione da parte di Elisa, i due live previsti nel capoluogo piemontese, saranno recuperati prossimamente.

Le tappe fanno parte del tour “An Intimate Night”, iniziato il 1 dicembre scorso.

In tutte le date, Elisa sarà accompagnata da un ospite d’eccezione, Dardust, che ha curato la produzione dei nuovi arrangiamenti live, pensati per la magica atmosfera natalizia con una formazione speciale composta da chitarra, pianoforte e quintetto d’archi. Il produttore e musicista sarà anche al pianoforte, con Andrea Rigonat alle chitarre e Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello), Lucio Enrico Fasino (contrabbasso) agli archi.

Ecco le prossime date del tour in programma e attualmente confermate:

21 dicembre FIRENZE – Teatro Verdi SOLD OUT

22 dicembre FIRENZE – Teatro Verdi SOLD OUT

28 dicembre ROMA – Auditorium Parco Della Musica SOLD OUT

29 dicembre ROMA – Auditorium Parco Della Musica SOLD OUT

3 gennaio CATANIA – Teatro Metropolitan SOLD OUT

La data del 10 dicembre a Milano, ha avuto diverse sorprese e una finalità “sociale” legata alla raccolta fondi per “Music for the Planet”, progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, fortemente sostenuto dall’artista, a cui hanno partecipato tra gli altri anche ASviS , Fondazione Cariplo e Unione Buddhista Italiana. Obiettivo del fondo era quello di mettere a dimora alberi in diverse aree italiane allo scopo di contrastare la crisi climatica e dare nuovo respiro alle aree urbane più inquinate contribuendo al progetto europeo “Life Terra”, che ha come obiettivo per il 2025 la messa a dimora di 500 milioni di nuovi alberi in Europa (di cui 9 in Italia) e curarli per i 3 anni successivi.