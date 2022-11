Elisa ha annunciato “An intimate night” tour in partenza il 1 dicembre 2022. Si tratta di una serie di concerti nei teatri che hanno già ottenuto il sold out. Visto il grande successo, la cantante ha triplicato la tappa di Milano, con una serata speciale dedicata all’ambiente, tema che resta centrale per Elisa. La terza data, fissata per il 10 dicembre, avrà tantissime sorprese e una finalità “sociale” legata alla raccolta fondi per “Music for the Planet”, progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, fortemente sostenuto dall’artista, a cui hanno partecipato tra gli altri anche ASviS , Fondazione Cariplo e Unione Buddhista Italiana. Obiettivo del fondo è mettere a dimora alberi in diverse aree italiane allo scopo di contrastare la crisi climatica e dare nuovo respiro alle aree urbane più inquinate contribuendo al progetto europeo “Life Terra”, che ha come obiettivo per il 2025 la messa a dimora di 500 milioni di nuovi alberi in Europa (di cui 9 in Italia) e curarli per i 3 anni successivi.

Elisa, tour 2022 nei teatri ‘An intimate night’, biglietti

Le prevendite per il nuovo appuntamento si aprono venerdì 18 novembre, alle ore 16.00, per tutti e giovedì 17 novembre alle ore 16.00 per gli iscritti al fan club. Clicca qui per rimanere aggiornato sui biglietti in prevendita.

In tutte le date, Elisa sarà accompagnata da un ospite d’eccezione, Dardust, che ha curato la produzione dei nuovi arrangiamenti live, pensati per la magica atmosfera natalizia con una formazione speciale composta da chitarra, pianoforte e quintetto d’archi. Il produttore e musicista sarà anche al pianoforte, con Andrea Rigonat alle chitarre e Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello), Lucio Enrico Fasino (contrabbasso) agli archi.

Qui sotto tutte le date del tour di Elisa:

1 dicembre TRIESTE – Teatro Rossetti ESAURITO

2 dicembre TRIESTE – Teatro Rossetti ESAURITO

5 dicembre BOLOGNA – Europauditorium SOLD OUT

6 dicembre BOLOGNA – Europauditorium SOLD OUT

8 dicembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi ESAURITO

9 dicembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi ESAURITO

10 dicembre MILANO – Teatro degli Arcimboldi NUOVA DATA

16 dicembre TORINO – Auditorium G. Agnelli Del Lingotto ESAURITO

17 dicembre TORINO – Auditorium G. Agnelli Del Lingotto ESAURITO

21 dicembre FIRENZE – Teatro Verdi SOLD OUT

22 dicembre FIRENZE – Teatro Verdi SOLD OUT

28 dicembre ROMA – Auditorium Parco Della Musica SOLD OUT

29 dicembre ROMA – Auditorium Parco Della Musica SOLD OUT

3 gennaio CATANIA – Teatro Metropolitan SOLD OUT