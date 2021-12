Elisa tra i cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2021. La cantante, però, non sarà presente nella serata di domani sera, in diretta su Rai Uno, dedicata a Sanremo Giovani poiché è risultata positiva al Covid-19. L’annuncio è stato fatto da Amedeus durante la conferenza stampa di questa mattina e lei stessa ha poi condiviso un messaggio via Instagram Stories, rassicurando comunque i fan sulle sue condizioni di salute. Elisa sta bene e lo sottolinea in prima persona:

“Ragazzi, ciao a tutti, come va? Spero tutto bene, volevo dirvi che sto bene, che è tutto ok per fortuna. Purtroppo sì, abbiamo preso tutti quanti il Covid. Per questo purtroppo non abbiamo potuto fare neanche il raduno con il fan club, mi è dispiaciuto un sacco però purtroppo questo è quello che è successo. E’ andato tutto bene, per fortuna, siamo tutti bene, lo abbiamo preso in forma leggera. Volevo solo rassicurarvi, grazie per tutti miei amici e fan che si sono preoccupati per me, noi. Grazie a Dio è tutto ok, presto potremo tornare in pista. Nel frattempo vi mando un grande abbraccio e adesso riprenderò a fare qualche stories così si terremo in contatto”

(Potete cliccare qui per vedere il video nelle sue Instagram Stories, per le prossime 24 ore)

Direttamente da casa sua, Elisa ha parlato e si è rivolta ai fan per spiegare quanto accaduto, spiegando il mancato incontro con i fan e anche il motivo per il quale domani sera non la potremo vedere ospite durante la diretta di “Sanremo Giovani” dove scopriremo chi sono i tre vincitori che passeranno, di diritto, tra i Big nella gara del Festival di Sanremo 2022 dal 1 al 5 febbraio prossimo.

Elisa torna a Sanremo in gara dopo 21 anni. Era il 2001, infatti, quando la cantante si era presentata al Festival di Sanremo con il brano “Luce (tramonti a nord est). Fu lei a vincere la kermesse musicale, condotta quell’anno da Raffaella Carrà. La canzone si piazzò al primo posto nella classifica Fimi dei singoli più venduti, rimanendo per 4 settimane in vetta.