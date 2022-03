Elisa ha annunciato il suo nuovo tour, Back to the future live, con un nobile scopo legato ai suoi concerti: la salvaguardia del Pianeta. E’ la stessa cantante a parlarne via social, svelando le date previste, ad oggi:

Con grande emozione posso finalmente annunciare “Back to the Future Live Tour”, un progetto importante per me che riguarda un tema che ho sempre sentito urgente: la salvaguardia del Pianeta.

So di essere una persona fortunata e di avere delle possibilità che altri non hanno, per questo sento il dovere di accendere una luce sulla nostra Terra.

“Back to the Future Live Tour” avrà l’ambiente al centro e sarà un un’avventura che attraverserà tutta l’Italia, in ogni singola regione.

Sono orgogliosa di essere accompagnata in questo progetto da un’istituzione così importante come l’ONU (UN SDG Action Campaign) che mi ha nominata la sua prima “Alleata” nella sostenibilità per la campagna #FlipTheScript!

Ribaltiamo il copione!!!

Con me ci sarà anche il grande gruppo di Music Innovation Hub che mi aiuterà a concretizzare gli importanti obiettivi di sostenibilità che ci siamo posti.

Si riparte con i concerti. Sono pronta e vi aspetto tutti. Carichi??? 🔥💪🏻🤟🏻

Come vi avevamo già anticipato, Elisa sarà anche protagonista -prima del tour- con tre date evento all’Arena di Verona. Apripista del suo grande ritorno dal vivo saranno, infatti, tre appuntamenti in Arena, il 28, 30 e 31 maggio, dove la cantante, scelta come Direttrice Artistica di Heroes Festival 2022, guiderà la nuova edizione dell’evento, quest’anno interamente dedicato al tema green.

Elisa, Back to the future live, info biglietti

Le prevendite per “Back to the Future Live Tour” si aprono per il fanclub mercoledì 30 marzo alle ore 16.00, per tutti giovedì 31 marzo alle ore 17.00. Per le informazioni sui biglietti, cliccate qui.

28 giugno Bassano Del Grappa (Vi) (Veneto) – Parco dei ragazzi del 99

30 giugno Nichelino (To) (Piemonte) – Sonic Park – Palazzina di caccia di Stupinigi

2 luglio Genova (Liguria) – Parco degli Erzelli

3 luglio Sampeyre (Cn) Ore 13,00 (Piemonte) – Vallone di Sant’Anna (Suoni dal Monviso)

6 luglio Bard (Ao) (Valle D’aosta) – Forte

8 luglio Campania

10 luglio Pistoia (Toscana) – Piazza Duomo

12 luglio Bologna (Emilia) – Sequoie Music Park

15 luglio Cattolica (Rn) (Romagna) – Arena della Regina

16 luglio Fermo (Marche) – Piazza del Popolo

18 luglio Umbria

20 luglio Vasto (Ch) (Abruzzo) – Area Eventi Aqualand

21 luglio Molise

23 luglio Lecce (Puglia) – Piazza Libertini

24 luglio Molfetta (Ba) (Puglia) – Banchina San Domenico

27 luglio Matera (Basilicata) – Cava del Sole

29 luglio Follonica (Gr) (Toscana) – Parco Centrale

31 luglio Bellinzona (Svizzera) – Castel On Air (Castelgrande)

2 agosto Treviso (Veneto) – Arena Della Marca

4 agosto Palmanova (Ud) (Friuli) – Piazza Grande

6 agosto Torbole sul Garda (Tn) (Trentino) – Foci del Sarca

25 agosto Castiglioncello (Li) (Toscana) – Castello Pasquini

27 agosto Olbia (Sardegna) – Olbia Arena

1 settembre Agrigento (Sicilia) – Valle dei Templi

3 settembre Siracusa (Sicilia) – Teatro Greco

5 settembre Taormina (Sicilia) – Teatro Antico

7 settembre Roccella Jonica (Rc) (Calabria) – Teatro Al Castello

11 settembre Milano (Lombardia)

13 settembre Milano (Lombardia)

14 settembre Milano (Lombardia)

17 settembre Pisa (Toscana) – Piazza Dei Cavalieri

21 settembre Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

23 settembre Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

24 settembre Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica