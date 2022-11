Elisa completa la trilogia di Back to the Future Live: la Parte III esce il 25 novembre

A dieci mesi dall’uscita di Ritorno al futuro/Back to the Future, l’undicesimo album in studio di Elisa, pubblicato subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 e trainato dai singoli Seta e O forse sei tu, e dopo un lungo tour che ha portato la cantautrice friulana in giro per l’Italia, il 25 novembre prossimo si concluderà anche la trilogia che compone Back to the Future Live, terzo album live di Elisa.

Back to the Future Live di Elisa: i dettagli del progetto in tre parti

Elisa non si è certo risparmiata e per portare a tutti un assaggio del Back to the Future Live Tour ha deciso di suddividere il progetto in tre diverse parti, ciascuna con una data di uscita diverse e un denominatore comune: una serie di tracce registrate durante i tre concerti della cantautrice all’Arena di Verona il 28, 30 e 31 maggio 2022 e una traccia inedita per ogni CD.

Back to the Future Live: Part 1 è stato pubblicato il 16 settembre 2022 con 11 brani registrati dal vivo e l’inedito Silent Song scritto dalla stessa Elisa insieme a Giovanni Caccamo, Simone Giuliani, Grant Black. La seconda parte è uscita il 21 ottobre scorso, composta da 13 brani live e l’inedito Set the Tone. E la terza parte, disponibile dal 25 novembre 2022, non farà eccezione: 13 live e l’inedito Tienimi con te, brano a cui la stessa Elisa ha detto di tenere in modo particolare.

La tracklist completa di Back to the Future Live

Ecco la tracklist completa di Back to the Future Live, un bell’assaggio del super live di Elisa all’Arena di Verona.

Part I:

Intro (Let Me) Show’s Rollin’ A tempo perso Seta Palla al centro (feat. Jovanotti) L’anima vola Come sei veramente Vertigine (feat. Elodie) Bagno a mezzanotte (feat. Elodie) Luglio (feat. Elodie, Giorgia e Roshelle) Litoranea Silent Song

Part II:

Labyrinth Rainbow Heaven Out of Hell Come te nessuno mai Ordinary Day Eppure sentire (un senso di te) Anche fragile Gli ostacoli del cuore Blu Part II (feat. Rkomi) Quello che manca (feat. Rkomi) Strings Interlude O forse sei tu Luce (tramonti a nord est) Set the Tone

Part III:

I feel it in the earth Drink to me Neon – Le Ali (con Marracash) Fire Broken Chi lo sa (con Franco126) Quando arriva la notte (con Venerus e Mace) Stay No Hero Fuckin’ Believers Together Cure me A modo tuo Tienimi con te

La versione fisica di questa terza parte sarà disponibile in un numero limitato di copie fisiche, ma visto che si tratta di una trilogia è lecito aspettarsi una nuova pubblicazione che include i 3 CD. Non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità in tal senso.