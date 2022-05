Appuntamento questa sera con Elisa, all’Arena di Verona, con la tappa del suo “Back to the future tour”. A Heroes Festival 2022, Elisa presenta attraverso tre show-evento all’Arena di Verona, il 28, 30 e 31 maggio 2022, il suo nuovo tour all’insegna della cura del pianeta.

“L’unica cosa che ha senso per me è questa, riuscire a unire musica e sostenibilità, lanciando un messaggio forte ma con tanta gioia e leggerezza. Il nostro pianeta ha bisogno di noi, i giovani hanno bisogno di noi, sono loro gli eroi di oggi”

Elisa all’Arena di Verona, ospiti

Elisa sarà protagonista di tre grandi show-evento, durante i quali inviterà sul palco amici e colleghi con i quali condivide la necessità di agire con urgenza a tutela del pianeta. Gli artisti, insieme al pubblico, saranno immersi nel grandioso scenario dell’Arena di Verona, allestita per l’occasione a “Giardino della Musica”. Tra gli ospiti, vi anticipiamo Joan Thiele,. Sarà lei ad aprire il primo di questi tre concerti speciali che anticipano la partenza ufficiale del tour di Elisa. Poi, alle 18 si sarà Chiello, Tropico alle 19 e Andy dei Blu Vertigo alle 23.

Nella giornata di ieri, 27 maggio, Elisa ha tenuto un flash mob davanti all’Arena di Verona, interpretando alcuni brani, dal vivo, davanti al pubblico presente.

Elisa all’Arena di Verona, Anticipazioni scaletta

Non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del concerto di Elisa ma saranno interpretati brani presenti nell’ultimo, doppio disco, “Back to the future/Ritorno al futuro”, dal quale sono stati estratti “O forse sei tu” e “Litoranea”. Tra i pezzi in scaletta non mancheranno “Seta”, “Luce (Tramonti a nord est)”, “L’anima vola”, “Eppure sentire (Un senso di te)”, “Anche fragile”, “Se piovesse il tuo nome”, “Una poesia anche per te” e “No hero”.

Biglietti concerto Arena di Verona, 28 maggio 2022

E’ sold out la prima data dei tre concerti speciali di Elisa all’Arena di Verona all’interno dell’evento Hereos Festival 2022.