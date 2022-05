Elisa è pronta per la seconda data dei suoi live all’Arena di Verona. Dopo il primo appuntamento di sabato 28, le due date dei concerti durante l’Heroes Festival sono previste stasera e domani, 31 maggio 2022.

Per Elisa si tratta di tre eventi speciali prima della partenza ufficiale del suo tour, Back to the future Live, tutti legati alla sensibilizzazione per l’ambiente e tematiche green:

“L’unica cosa che ha senso per me è questa, riuscire a unire musica e sostenibilità, lanciando un messaggio forte ma con tanta gioia e leggerezza. Il nostro pianeta ha bisogno di noi, i giovani hanno bisogno di noi, sono loro gli eroi di oggi”

Elisa all’Arena di Verona, 30 maggio 2022, Scaletta concerto

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto che si terrà questa sera, all’Arena di Verona, che riprende i brani interpretati durante la prima data di sabato 28 maggio 2022.

Un’occasione per poter ascoltare alcuni dei pezzi più significativi del repertorio di Elisa (da Luce (Tramonti a Nord Est) e L’anima vola) fino ai più recenti pezzi come “Litoranea” e “O forse sei tu”.

Show’s Rollin’

Seta

Come sei veramente

Rainbow

L’anima vola

A tempo perso

Litoranea

Blu parte II

Quello che manca

Cinema (Joan Thiele cover)

Eppure sentire (un senso di te)

Fire

Anche fragile

Broken

Gli ostacoli del cuore

Hope

I Feel It in the Earth

NEON – Le ali

O forse sei tu

Luce (tramonti a nord est)

Stay

No Hero

Fuckin’ Believers

Together

A modo tuo

Elisa all’Arena di Verona, 30 maggio 2022, Biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti per la data di lunedì 30 maggio 2022 all’Arena di Verona. Cliccando su Ticketone, infatti, troviamo posti sia in gradinata che in platea con prezzi che spaziano da 35 euro a 79 euro.

Come anticipato, dopo questi tre live evento all’Arena di Verona, a fine giugno, Elisa darà il via al Back to The Future Live Tour che si concluderà, poi, il 24 settembre. Sono 29, in totale, i concerti in programma.