Elettra Lamborghini è al centro di un meritato plauso, sui social, per un video condiviso e commentato proprio in queste ore. La cantante si stava esibendo a Riccione, sul palco, con una delle hit di maggior successo, “Pistolero”, quando dalla folla presente, un ragazzo ha iniziato a riprenderla con il cellulare, insultandola. Questo non è passato inosservato dalla diretta interessata che ha raccontato quanto accaduto, via Instagram

“Se ascoltate bene, il povero c0glione stava riprendendomi, urlandomi parole poco carine… diciamo così… Io ovviamente a disagissimo… stavo pensando di fermare tutto e andare via… ma ho voluto continuare…”

Con queste parole che accompagnano il video, Elettra Lamborghini ha spiegato la sensazione di disagio provata nel sentirsi insultare. E nella clip, la si vede anche avvicinarsi in direzione del giovane che la offende.

Resiste un po’, continua a cantare, poi si volta, chiedendo di interrompere la base. La musica si ferma e lei si gira, facendo partire un coro di “Scemo, scemo, scemo!” urlato proprio a chi la stava insultando, stupidamente. Una giusta e più che condivisibile mossa della cantante che ha rimesso al suo posto qualcuno che proprio non meritava di essere lì.

“C’è uno di questi sfigati qua davanti che ha detto una parolina che non doveva dire… Se avete le palle, prendete e andate fuori dai c0glioni, ok?”

E, proprio durante questa scena ripresa, Elettra Lamborghini ha ancora commentato con un “Sei un looser, rimarrai looser e morirai looser”

"Elettra Lamborghini":

Per la sua reazione agli insulti a lei rivolti ripetutamente da un ragazzo presente tra il pubblico durante un'esibizione pic.twitter.com/T9pBn8q8Xg — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) June 19, 2022

Sempre via Instagram, Elettra ha parlato poi di un video che le hanno mandato in privato dove un altro ragazzo le ha urlato “Tiratela di meno” durante il suo giusto sfogo:

“Lo guardavo “Tiratela di meno, non è una questione di tirarsela ma una questione di rispetto. Sei senza palle. Questa cosa non deve succedere!”

La cantante, tornata da poco con “Caramello” insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, si è sfogata via Instagram scrivendo anche un messaggio privato proprio a quello che le aveva urlato “Tiratela di meno”: