Anche l’estate 2022 potrà contare sul tormentone firmato Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo. L’inedito trio musicale ha unito le forze – e le voci- grazie al brano inedito “Caramello“, in uscita il 17 giugno prossimo. Nei giorni scorsi, l’interprete di “Pistolero” aveva detto ai fan che, quest’anno, non aveva il pezzo giusto da pubblicare e che avrebbe rimandato l’uscita di una potenziale hit alla prossima estate. Ma i rumors sembravano smentire questa teoria pubblica fino a poche ore fa, quando la stessa Elettra ha ammesso lo scherzo, svelando il titolo della canzone e anche la data precisa dell’uscita del pezzo.

Niente più accoppiata Rocco Hunt e Ama Mena. Se la cantante ha rilasciato il suo pezzo solista “Mezzanotte”, il Poeta urbano ha scelto di farsi affiancare da Elettra Lamborghini e Lola Indigo, tutti e tre insieme per la prima volta. E un altro aspirante successo dell’estate è ormai alle porte… intitolato “Caramello”

Chi è Lola Indigo? Il suo vero nome è Miriam Doblas Muñoz (ha 30 anni), è una cantante e ballerina spagnola di Granada. La cantante ha ottenuto il riconoscimento nazionale per la prima volta nel 2017, quando si è classificata sedicesima nella nona serie del concorso per talenti televisivi “Operazione trionfo”. È stata una delle prime partecipanti ad essere eliminata dal talent show. Poco dopo ha firmato con la Universal Music e ha pubblicato il suo singolo di debutto “Ya No Quiero Ná” che si è trasformato in un grande successo nel suo paese, raggiungendo il numero 3 della classifica, vendendo più di centomila copie . È stato certificato tre volte disco di platino.

Riuscirà ad ottenere lo stesso successo avuto dalla collega Ana Mena nel nostro Paese, grazie al possibile tormentone “Caramello?”

Vi terremo aggiornati con audio, testo e significato della canzone non appena disponibili. Appuntamento il 17 giugno 2022 da mezzanotte.