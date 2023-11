Effetti speciali è un brano dei BNKR44 selezionato tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2023.

BNKR44, Effetti speciali, Significato, Ascolta la canzone

Attraverso l’uso, al contempo, di archi e sintetizzatori, cantato dolce e ultra-effettato, la canzone racconta l’esplorazione di una storia d’amore in declino. “Effetti sepeciali” evidenzia le difficoltà dell’amore giovanile e delle sue sfumature contrastanti (“e sì, lo so, è stato bello però /abbiamo solo vent’anni, davvero; sì, lo so, che starò meglio però / tu dimmi come riparti da zero”); la cornice narrativa è inoltre basata su una serie di parallelismi fra il mondo del cinema e la realtà di una relazione che sta per giungere al termine. Concepita in un giorno durante una sessione di scrittura al mare, il brano possiede tuttavia un’intrinseca leggerezza che ne fanno un brano basato non sulla drammaticità quanto piuttosto su un distacco dolceamaro, come testimoniato anche dalla produzione principalmente uptempo a cura di Erin, voce e beatmaker del collettivo.

BNKR44, Effetti speciali, Testo della canzone

Amo gli effetti speciali

Tu che fai nevicare d’estate

Scrivi, cancelli, stravolgi le trame

Io che potevo solo recitare o andare via

Quel personaggio in cui adesso non mi riesco a immedesimare

Perché vive privo di emozioni che non voglio più abbandonare

Ora corri ferma sul tuo posto (Non posso aspettare, non posso aspettare più)

Ora dormi in un castello vuoto (Che sta per crollare, che sta per crollare)

Togli il CD di questo film

Non guarderò l’altra metà se tu hai deciso così

Lasciami qui come in un film

Se pioverà non correrò, amo gli effetti speciali

E si, lo so, è stato bello però

Abbiamo solo vent’anni, davvero

Si, lo so, che starò meglio però

Tu dimmi come riparti da zero

È un altro ciak, tu ti giri

Te ne vai anche se il regista ancora non ha detto stop

Perché ridi? Sul copione era scritto che dovevi piangere

Invece l’ho fatto io, che ero solo una comparsa

Ma tu da qua sei scomparsa, come ha fatto Dio

E dove vai, non vedi che alla storia serve un protagonista?

Oh-oh-oh, l’amore che dicevi te non mi stupirei se fosse un’altra finta

Togli il CD di questo film

Non guarderò l’altra metà se tu hai deciso così

Lasciami qui come in un film

Se pioverà non correrò, amo gli effetti speciali

E si, lo so, è stato bello però

Abbiamo solo vent’anni, davvero

Si, lo so, che starò meglio però

Tu dimmi come riparti da zero

Cercami quando le lacrime sembrano asciutte

Quando le notti diventano lunghe

Svegliami quando avrai capito tutto

Immagini già la scena finale

Cercami quando non vedi nessuno

Quando i giorni son senza futuro

Svegliami quando avrai capito tutto, senza parlare

Togli il CD di questo film

Non guarderò l’altra metà se tu hai deciso così

Lasciami qui come in un film

Se pioverà non correrò, amo gli effetti speciali