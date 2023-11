Chi sono i bnkr44, il collettivo in gara a Sanremo Giovani 2023

I bnkr44 sono tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani 2023. Dopo le audizioni dal vivo nella storica sede della radiofonia di via Asiago a Roma, riservate ai 49 artisti selezionati, la Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, ha scelto i primi 8 finalisti che prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani 2023, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. A completare il cast saranno 4 cantanti provenienti dal concorso Area Sanremo.

bknr44, membri del collettivo

I bnkr44 nascono come collettivo musicale nel 2019 a Villanuova, piccola frazione di Empoli. Sette sono i componenti del collettivo: Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo, Ghera. Rolling Stone per descriverli nel 2021 utilizzava queste parole: “Non immaginatevi un coro gospel misto a una big band: non cantano e suonano tutti insieme, ma funzionano come un collettivo, alternandosi sulle tracce”.

I sette componenti, ad eccezione di Ghera (Gherardo, manager del gruppo), sono infatti accomunati da scrittura e canto. Di solito non lavorano tutti su una traccia, ma chi la scrive decide chi degli altri vuole coinvolgere nella realizzazione. Arrivano a Sanremo Giovani 2023 con la casa discografica Puro Srl.

bnkr44, ospiti a Sanremo 2023 e al Concerto del Primo Maggio

I bnkr44 arrivano alla finale di Sanremo Giovani dopo essere stati già ospiti della competizione ufficiale proprio quest’anno. Il collettivo, infatti, ha affiancato Sethu nella serata delle cover al Festival di Sanremo 2023, esibendosi con Charlie fa surf dei Baustelle. Sempre quest’anno, i bknr44 sono stati ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma. Nell’estate del 2022 hanno invece preso parte al Jova Beach Party. La canzone con la quale si presentano in gara a Sanremo Giovani 2023 si intitola Effetti speciali.