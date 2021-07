Effe è il titolo del nuovo singoli di Tony Effe, accompagnato da un video ufficiale, rilasciato dal suo disco solista “Untouchable“.

Nella canzone, ci sono ovviamente molti riferimenti a se stesso, allo stile di vita, al cambio di priorità, di comportamento e un racconto di se stesso, proprio a partire dal nome(“Effe (Effe), perché il mio cognome è Fendi Tony (Tony), perché vendevamo i pezzi”). Ci sono riferimenti al trap e cambi, rivoluzioni (“Apro le tapparelle, ho detto: “Basta con la coca” (Stop), Italiano vero, bevo caffè con la moka (Con la moka), Vita vera, street life, vida loca (Vida loca)”

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale, a seguire il testo di “Effe”, canzone di Tony Effe presente nel suo primo disco solista.

[Intro]

Diego

Luke Skywalker sulla base

[Ritornello]

Effe (Effe), perché il mio cognome è Fendi

Tony (Tony), perché vendevamo i pezzi

Sosa (Sosa), perché viene dalla Colombia

Baby (Baby), perché piaccio alla tua tr0ia

Effe (Effe), perché il mio cognome è Fendi

Tony (Tony), perché vendevamo i pezzi

Sosa (Sosa), perché viene dalla Colombia

Baby, perché piaccio alla tua tr0ia

[Strofa 1]

Apro le tapparelle, ho detto: “Basta con la coca” (Stop)

Italiano vero, bevo caffè con la moka (Con la moka)

Vita vera, street life, vida loca (Vida loca)

Diretta dal Marocco, non fumo roba spagnola

È trap, la mia tipa bisex

Prima tagliavo crack, adesso solo business

La mia vita è un thrillеr (Okay), Milano con due stripper (Okay)

Passamontagna nero, in silеnzio come un killer (Pow)

Ah, seh, la scop0 e dopo mi ringrazia (Pow)

Ho regalato a mio cugino la piazza (R1 Roma centro)

A Roma c’è solo la Dark (Solo la Dark)

Francesco Tony capitano della trap (Gang)

[Ritornello]

Effe (Effe), perché il mio cognome è Fendi

Tony (Tony), perché vendevamo i pezzi

Sosa (Sosa), perché viene dalla Colombia

Baby (Baby), perché piaccio alla tua tr0ia

Effe (Effe), perché il mio cognome è Fendi

Tony (Tony), perché vendevamo i pezzi

Sosa (Sosa), perché viene dalla Colombia

Baby, perché piaccio alla tua tro0ia

[Strofa 2]

Rimane incinta, ovuli da Cuba (Cuba)

Parto cesareo, la tiro fuori tutta (Tutta)

Il mio amico apre la busta, se è cruda, la butta (Via)

Security russa, armi dalla Russia (Grr-pow)

L’ho fatto, non hanno le prove (No)

Non parlo, parla la mia Luger (Pow-pow-pow)

A casa io facevo cose (Cose)

I pali avvertono se piove (Se piove), ah

Sono la mala in Italia, la strada chiama

Fumo zaza, passamontagna copre la faccia

Soldi in tasca, pistola in banca (Grr-pow)

Pistole in casa, import export, Roma centro, Casablanca (Gang)

[Ritornello]

Effe (Effe), perché il mio cognome è Fendi

Tony (Tony), perché vendevamo i pezzi

Sosa (Sosa), perché viene dalla Colombia

Baby (Baby), perché piaccio alla tua tr0ia

Effe (Effe), perché il mio cognome è Fendi

Tony (Tony), perché vendevamo i pezzi

Sosa (Sosa), perché viene dalla Colombia

Baby, perché piaccio alla tua tr0ia