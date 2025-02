Tony Effe è in gara per la prima volta al Festival di Sanremo con Damme ‘na mano (Island Records). Si tratta di un brano romantico e passionale che celebra Roma e il profondo legame di Tony Effe con la sua città natale. Tony personifica Roma come una donna, esprimendo l’amore e la connessione che prova verso di essa.

Il cantante arriva al Festival della Canzone Italiana dopo un anno pieno di riconoscimenti. Il suo secondo album da solista, ICON – con la collaborazione degli artisti più influenti della scena rap e trap e 4.5 miliardi di streaming – è il più venduto del 2024 nella classifica FIMI/GfK. Ha dominato l’estate con Sesso e Samba – la hit dell’estate italiana certificata Quadruplo Disco di Platino con più di 200 MLN di streaming – il singolo che per più settimane nel 2024, 12 consecutive, è rimasto al primo posto in classifica FIMI/GfK. Ad ottobre è stato protagonista di ICON TOUR, due incredibili live sold out al Palazzo dello Sport a Roma e all’Unipol Forum di Milano.

Il testo di Damme ‘na mano di Tony Effe

Io non soffro per te

Non so fare l’attore

Sono pronto a sbagliare

Come un uomo d’onore

Spengo la sigaretta

Come la nostra storia

Ogni notte è per sempre

Per le strade di Roma

E non fare la stupida stasera

Tu non sei mai sincera

Tu sei pericolosa

Io so che morderai la mela

Ma di noi cosa direbbe Califano

Che è durato troppo poco

Cammino sui sanpietrini

Fino a quando non te trovo

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Solo ‘na donna e ‘na canzone

Nun conta niente

Si crolla er monno

Io m’aricordo solo di te

Damme ‘na mano

Sinno me moro

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Soltanto te

Io e te per tutta la vita

Te lo giuro mi incrocio le dita

Sono il classico uomo italiano

Amo solo mia madre Annarita

La domenica ti lascio sola

Vuoi andare a cena ma c’è la partita

Tu mi aspetti nel letto nervosa

Parli poco fai la stranita

Poi mi tocchi te ne fotti

Vai più giù mi si girano gli occhi

Poi mi guardi togli i tacchi

Mentre ti fai i capelli raccolti

A te piace sbagliare farmi del male

Mi alzi le mani

Poi ti vuoi scusare

E so che perderò questo gioco

Come a carte sei brava a barare

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Solo una donna

E ‘na canzone

Non conta niente

Si crolla er monno

Io m’aricordo solo di te

Damme ‘na mano

Sinno me moro

Damme ‘na mano

Che c’ho ner core

Soltanto te

Io ho sofferto per te

Ora so fare l’attore

Quante volte ho sbagliato

Come un uomo d’onore

Accendo la sigaretta

Penso alla nostra storia

Mentre guardo la notte

Per le strade di Roma

Il significato della canzone Damme ‘na mano di Tony Effe

“Damme ‘na mano” di Tony Effe racconta una storia d’amore intensa e tormentata, ambientata tra le strade di Roma. Il protagonista si rivolge a una donna con cui ha vissuto una relazione complessa, fatta di passione, errori e sofferenza.

All’inizio, il cantante afferma di non soffrire per lei, ma questa sembra più una maschera che una verità. Dice di non essere un attore, ma in realtà ammette di essere pronto a sbagliare e a vivere le emozioni in modo impulsivo, come un “uomo d’onore”. La sigaretta che spegne simboleggia la fine della loro storia, mentre le notti per le strade di Roma evocano un senso di solitudine e malinconia.

C’è un chiaro riferimento a Franco Califano, icona della musica e della romanità, simbolo di amori vissuti intensamente ma destinati a finire troppo presto:

“Ma di noi cosa direbbe Califano / Che è durato troppo poco”

Questa frase riflette la consapevolezza che la loro relazione, per quanto passionale, non è destinata a durare.

Nel ritornello, “Damme ‘na mano” è una richiesta di aiuto disperata: nel cuore del protagonista ci sono solo due cose importanti, una donna e una canzone. Anche se il mondo crollasse, lui ricorda solo lei. L’amore che prova è così forte da farlo sentire perso senza di lei:

“Damme ‘na mano / Sinno me moro”

Nel secondo verso emerge il contrasto tra il classico uomo italiano e il desiderio di libertà. Il cantante si descrive come devoto a sua madre, mentre nella relazione emerge una dinamica fatta di gelosie e contrasti. Lei lo accusa di trascurarla per la partita, e lui riconosce che il loro amore è fatto di alti e bassi.

Nella parte conclusiva, c’è una sorta di ribaltamento: mentre prima diceva di non soffrire, ora ammette di aver sofferto e di aver imparato a “fare l’attore”, cioè a mascherare i suoi sentimenti. La sigaretta che accende mentre pensa alla loro storia chiude il cerchio, riportandoci all’inizio della canzone e lasciando un senso di nostalgia e rassegnazione.

La canzone parla di un amore travolgente ma tossico, dove passione e dolore si mescolano. Il protagonista è combattuto tra il suo orgoglio e il bisogno di lei, tra il tentativo di sembrare forte e il riconoscimento della propria fragilità. Roma fa da sfondo a questa storia, con le sue strade notturne che diventano simbolo di solitudine e ricordi indelebili.