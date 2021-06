Colpevole è un singolo di Tony Effe tratto dall’album “Untouchable”, primo lavoro solista dell’ezx componente della Dark Polo Gang.

Il disco è uscito il 4 giugno scorso e lui, Nicolò Rapisarda, nato a Roma classe 1991, ha voluto omaggiare il film di Brian De Palma del 1987.

Colpevole è tra i brani in tendenza in questi giorni su YouTube e potete vedere il video ufficiale cliccando qui.

Il brano parla di presente e passato, dei cambiamenti (“Prima solo realti nonstop, ora nuova lifestyle”). C’è una maturazione, un abbandono di vizi, scelte e decisioni sbagliate, verso un’esistenza con più agi mentre intorno, non tutto è cambiato. Persone che conosceva, amici che non hanno fatto pace con la vita (“Siamo figli della strada, Ho un amico in cella che ancora mi chiama, l’altro fuori che spara”)

Qui sotto il testo della canzone, Colpevole, di Tony Effe.

[Strofa 1]

Prima solo reati nonstop

Ora nuova lifestyle

Big Glock, big racks, no sleep

Sfilate, I love you

Moda, droga, impicci mai più

Avevo cose in casa, ora ho una nuova casa

Vengo dal crack in casa, la strada è la mia casa

Roma, vicoli, soldi, crimini

Non cambio, rimango qui

Siamo nati colpevoli

[Ritornello]

Innocente o colpevole faccio giustizia da me

Sai chi sbaglia paga, nel cuore un proiettile

Siamo figli della strada

Ho un amico in cella che ancora mi chiama, l’altro fuori che spara

Innocente o colpevole faccio giustizia da me

Sai chi sbaglia paga, nel cuore un proiettile

Siamo figli della strada

Ho un amico in cella che ancora mi chiama, l’altro fuori che spara

[Strofa 2]

Il mio amico spara mentre il cielo piange

La madre al colloquio passa il fumo dalle scarpe

Il padrе 41-bis, una vita da scontare

Meglio morire in cеlla che morire da infame

Voglio morire in piazza, ma pieno di collane

Portavamo pistole dentro le buste del pane

Ora non scappo più se passano le guardie

Quel bambino in strada adesso è diventato grande (Grande)

[Bridge]

Free Ciccio, Vegeta

Free Zep, free Kevin

Liberate tutti quanti i miei fratelli

Free Ciccio, Vegeta

Free Zep, free Kevin

(Ehi)

[Ritornello]

Innocente o colpevole faccio giustizia da me

Sai chi sbaglia paga, nel cuore un proiettile

Siamo figli della strada

Ho un amico in cella che ancora mi chiama, l’altro fuori che spara

Innocente o colpevole faccio giustizia da me

Sai chi sbaglia paga, nel cuore un proiettile

Siamo figli della strada

Ho un amico in cella che ancora mi chiama, l’altro fuori che spara