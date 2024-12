Pezzi da 100 è una canzone di Tony Effe feat. Kid Yugi disponibile dal 10 dicembre 2024. Il cantante sarà in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo 2025. A seguire potete ascoltare il brano, leggere testo e significato.

Sick Luke, Sick Luke

Nasci piangendo, muori piangendo

Metà lo metto in banca e l’altro lo spendo

Vado all’inferno, entro ridendo

E vediamo chi è il diavolo adesso

Più soldi, più infami (Più soldi, più infami)

Cavallini come un Ferrari, ah, seh

Nasci piangendo, muori piangendo

Metà lo metto in banca e l’altro lo spendo

Tutto in pezzi da cento (Go, go, go, go)

Non mangio grassi, levo sempre il tuorlo dalle uova

Il mio amico non è gay, vende polvere rosa

Vado all’Ariston, faccio felice mamma (Seh)

Metto cinquanta K sulla vittoria di Gaia (Cinquantamila)

Italiano, tutto Gucci come Sinner (Tutto Gucci)

A Natale le compro la borsa e il filler (Seh, seh)

Non voglio che sia triste, per lei potrei fare il killer (Okay)

Sorpresa nelle palle come nell’ovetto Kinder (Grr-pow)

Sono l’uomo dell’anno (Sì), caricatore full (Sì)

Lei la chiamo “mon amour” (Sì), mangio pasta, no cuscus (Sì, sì)

Tony fa soldi, la mucca fa “mu”

Sto troppo in alto, fatico a scendere giù

Nasci piangendo, muori piangendo

Metà lo metto in banca e l’altro lo spendo

Vado all’inferno, entro ridendo

E vediamo chi è il diavolo adesso

Più soldi, più infami (Più soldi, più infami)

Cavallini come un Ferrari, ah, seh

Nasci piangendo, muori piangendo

Metà lo metto in banca e l’altro lo spendo

Tutto in pezzi da cento (Ah)

Russian kiss, lei mi dà un bacio di Giuda

Cena da Zuma, GHB e nessuno mi stupra

Rigorosamente fucsia la mia Iqos Iluma

L’amico mio fa un tiro di cotta e un tiro di cruda

Posso assicurarti che non ho mai visto un orologio che abbia

Meno di tre complicazioni sul polso sinistro

Due ragazze in camera che fanno scissor

Scendi in Puglia in auto, torni senza ruote come i Flintstones

Bevo New York Sour perché mi piace il nome

Lecco il piccione, fatturo più di un milione

Ho ventitré anni, ma dovete chiamarmi “signore”

G-Class sembra un elefante, mi sento Scipione

Nasci piangendo, muori piangendo

Metà lo metto in banca e l’altro lo spendo

Vado all’inferno, entro ridendo

E vediamo chi è il diavolo adesso

Più soldi, più infami (Più soldi, più infami)

Cavallini come un Ferrari, ah, seh

Nasci piangendo, muori piangendo

Metà lo metto in banca e l’altro lo spendo

Tutto in pezzi da cento