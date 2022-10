Edging è il nuovo singolo dei Blink 182, uscito il 14 ottobre 2022 e prodotto da Travis Barker. La canzone segna il ritorno della band dopo la reunion con il suo leader storico Tom DeLonge. Si tratta del primo brano con lui dal 2012. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere il significato, testo e traduzione del nuovo pezzo, con la formazione originale del gruppo.

Blink 182, Edging, Significato, ascolta la canzone

Edging è una canzone punk rock sulla band e sul ritorno del cantante Tom DeLonge. Nel testo, parla del suo atteggiamento attraverso diverse metafore e afferma di aver lasciato tutti con il cuore spezzato, riferendosi al periodo in cui ha lasciato la band. Si parla anche dell’essere punk, un po’ come essere maledetti, fuori dalla società e contro ogni schema. Non rende cool. E questo atteggiamento, che tende a rompere le strutture ogni volta che le affronta, ha portato il cantante a lasciare la band per ben due volte. Ma è finalmente felice che la band lo abbia accolto di nuovo.

Qui potete ascoltare il nuovo singolo dei Blink 182, Edging.

Blink 182, Edging, Testo canzone

I ain’t that cool, a little fucked in the head

They’ll be hangin’ me quick when I’m back from the dead

Get the rope, get the rope

Get the rope, get the rope

I’m a punk rock kid, I came from hell with a curse

She tried to pray it away, so I fucked her in church

Don’t you know? Don’t you know?

Don’t you know? Yeah, don’t you know?

They say “You’re not safe here if I

Stay with a knife that sharp”

No way, no, I leave them broken-hearted

Oh no, look at thе mess we started

Oh no, I lеave the broken hearts this way (This way)

Whatcha say? (Whatcha say?) Wanna play?

Yea, don’t be fooled, I’m only letting you down

They pursue me on foot, but I hid in the crowd

Like a ghost, like a ghost

Like a ghost, like a ghost

The seats of my car are filled with cigarette burns

I got a fire in my eye, a little blood on my shirt

Let’s hit the road, hit the road

Hit the road, hit the road

I know there’s a special place in hell

That my friends and I know well

There’s a perfect place to go

When it’s time to lose control

No way, no, I leave them broken-hearted

Oh no, look at the mess we started

Oh no, I leave the broken hearts this way (This way)

Whatcha say? (Whatcha say?) Wanna play?

Nightmare, daydream (Oh no, oh no, oh no, oh no)

You can’t save me (Oh no, oh no, oh no, oh no)

No way, no, I leave them broken-hearted

Oh no, look at the mess we started

Oh no, I leave the broken hearts this way (Shit!)

Oh no, I leave the broken hearted

Oh no, look at the mess we started

Oh no, I leave the broken hearts this way

Whatcha say? Everyday, it’s a waste, wanna play?

Blink 182, Edging, Traduzione canzone

Non sono così figo, un po’ f0ttuto in testa

Mi impiccheranno velocemente quando tornerò dai morti

Prendi la corda, prendi la corda

Prendi la corda, prendi la corda

Sono un ragazzo punk rock, sono venuto dall’inferno con una maledizione

Lei ha cercato di cacciarla via, quindi l’ho sc0pata in chiesa

Non lo sai? Non lo sai?

Non lo sai? Sì, non lo sai?

Dicono “Non sei al sicuro qui se io

Resto con un coltello così affilato”

Assolutamente no, no, li lascio con il cuore spezzato

Oh no, guarda il pasticcio che abbiamo iniziato

Oh no, lascio i cuori infranti in questo modo (in questo modo)

Cosa dici? (Cosa dici?) Vuoi suonare?

Sì, non lasciarti ingannare, ti sto solo deludendo

Mi inseguono a piedi, ma io mi sono nascosto tra la folla

Come un fantasma, come un fantasma

Come un fantasma, come un fantasma

I sedili della mia macchina sono pieni di bruciature di sigaretta

Ho un fuoco negli occhi, un po’ di sangue sulla maglietta

Mettiamoci in strada, prendiamo la strada

Colpisci la strada, colpisci la strada

So che c’è un posto speciale all’inferno

Che io e i miei amici sappiamo bene

C’è un posto perfetto dove andare

Quando è il momento di perdere il controllo

Assolutamente no, no, li lascio con il cuore spezzato

Oh no, guarda che casino abbiamo iniziato

Oh no, lascio i cuori infranti in questo modo (in questo modo)

Cosa dici? (Cosa dici?) Vuoi suonare?

Incubo, un sogno ad occhi aperti (Oh ​​no, oh no, oh no, oh no)

Non puoi salvarmi (Oh ​​no, oh no, oh no, oh no)

Assolutamente no, no, li lascio con il cuore spezzato

Oh no, guarda che casino abbiamo iniziato

Oh no, lascio i cuori infranti in questo modo (Merda!)

Oh no, lascio il cuore spezzato

Oh no, guarda che casino abbiamo iniziato

Oh no, lascio i cuori infranti in questo modo

Cosa dici? Ogni giorno è uno spreco, vuoi suonare?