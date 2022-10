I Blink-182 tornano in tour con Tom DeLonge nel 2023: tappa anche in Italia

La notizia era nell’aria da tempo, ma oggi è arrivata l’ufficialità: i Blink-182 tornano in tour nel 2023 nella formazione storica con Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker. Un tour mondiale di tutto rispetto che porterà la band statunitense anche in Europa e in Italia, per una data unica a Bologna.

Era dal 2015 che i Blink-182 non suonavano insieme nella formazione originale, ma nel mezzo sono successe tante cose e, secondo i bene informati, la diagnosi di tumore ricevuta da Mark Hoppus lo scorso anno è riuscita a far riavvicinare Tom DeLonge al gruppo e ipotizzare un ritorno sul palco insieme. DeLonge e Hoppus sono i fondatori del gruppo (era il 1992) mentre Barker si era unito alla band nel 1998, poco prima del successo mondiale con Enema of the State.

I Blink-182 si erano presi una pausa nel 2005, quando Tom DeLonge decise di concentrarsi sulla sua band Angels & Airwaves, ma un nuovo tour internazionale li aveva riuniti nel 2009. Fu la volta dell’album Neighborhoods (2011). Poi l’addio di DeLonge e due album di inediti senza di lui per i Blink-182 insieme a Matt Skiba, entrato nel gruppo nel 2015.

Ora, 6 anni dopo, Hoppus, DeLonge e Travis Barker sono pronti a rifare il giro del mondo a suon di musica. E non è tutto: il nuovo singolo della band, “Edging”, sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì!

Le date europee del tour mondiale dei Blink-182

A questo indirizzo potete consultare l’elenco completo delle date del nuovo tour internazionale dei Blink-182. Di seguito, invece, di riportiamo tutte le tappe previste per l’Europa:

2 settembre 2023 – Glasgow , UK (OVO Hydro)

, UK (OVO Hydro) 4 settembre 2023 – Belfast , UK (SSE Arena)

, UK (SSE Arena) 5 settembre 2023 – Dublino , Irlanda (3Arena)

, Irlanda (3Arena) 8 settembre 2023 – Anversa , Belgio (Sportpaleis)

, Belgio (Sportpaleis) 9 settembre 2023 – Colonia , Germania (Lanxess Arena)

, Germania (Lanxess Arena) 12 settembre 2023 – Copenhagen , Danimarca (Royal Arena)

, Danimarca (Royal Arena) 13 settembre 2023 – Stoccolma , Svezia (Avicii Arena)

, Svezia (Avicii Arena) 14 settembre 2023 – Oslo , Norvegia (Spektrum)

, Norvegia (Spektrum) 16 settembre 2023 – Berlino , Germania (Mercedes-Benz Arena)

, Germania (Mercedes-Benz Arena) 17 settembre 2023 – Amburgo , Germania (Barclays Arena)

, Germania (Barclays Arena) 19 settembre 2023 – Praga , Repubblica Ceca (O2 Arena)

, Repubblica Ceca (O2 Arena) 20 settembre 2023 – Vienna , Austria (Stadthalle)

, Austria (Stadthalle) 2 ottobre 2023 – Lisbona , Portogallo (Altice Arena)

, Portogallo (Altice Arena) 3 ottobre 2023 – Madrid , Spagna (Wizink Centre)

, Spagna (Wizink Centre) 4 ottobre 2023 – Barcellona , Spagna (Palau Sant Jordi)

, Spagna (Palau Sant Jordi) 6 ottobre 2023 – Bologna , Italia (Unipol Arena)

, Italia (Unipol Arena) 8 ottobre 2023 – Amsterdam , Paesi Bassi (Ziggo Dome)

, Paesi Bassi (Ziggo Dome) 9 ottobre 2023 – Parigi , Francia (Accor Arena)

, Francia (Accor Arena) 11 ottobre 2023 – Londra , UK (The O2)

, UK (The O2) 14 ottobre 2023 – Birmingham , UK (Utilita Arena)

, UK (Utilita Arena) 15 ottobre 2023 – Manchester, UK (AO Arena)

I Blink-182 tornano in Italia: data, info e biglietti del concerto di Bologna

L’unica tappa italiana del nuovo tour dei Blink-182 sarà quella di Bologna. I biglietti per la data del 6 ottobre 2023 all’Unipol Arena – così come di tutte le altre date – saranno in disponibili in prevendita My Live Nation dalle 10:00 di giovedì 13 ottobre 2022, mentre la vendita generale aprirà alle ore 10:00 di lunedì 17 ottobre 2022 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

I prezzi per la data di Bologna partiranno da 50 euro per la Tribuna Sud. Ecco tutti i prezzi disponibili al momento della prevendita:

PIT : 85 € + diritto di prevendita

: 85 € + diritto di prevendita Parterre : 60 € + diritto di prevendita

: 60 € + diritto di prevendita Primo Settore Premium : 65€ + diritto di prevendita

: 65€ + diritto di prevendita Primo Settore Ovest/Est : 60€ + diritto di prevendita

: 60€ + diritto di prevendita Secondo Settore Premium : 60€ + diritto di prevendita

: 60€ + diritto di prevendita Secondo Settore Ovest/Est : 55€ + diritto di prevendita

: 55€ + diritto di prevendita Tribuna Sud: 50€ + diritto di prevendita

I VIP Pack per il concerto dei Blink-182 a Bologna il 6 ottobre 2023

Sono disponibili anche tre diversi VIP Pack per la data di Bologna dei Blink-182 con prezzi a partire da 148,25 euro.

Silver Ticket Package: 148,25 euro

Un biglietto numerato

Pass Laminato ricordo

Regalo dei blink-182 esclusivo

Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

Gold Premium Ticket Package: 174,00 euro

Un biglietto nei posti migliori numerati

Pass Laminato ricordo

Regalo dei blink-182 esclusivo

Check-in e personale dedicato sul luogo dell’evento

GA Pit Early Entry Package: 202,75 euro