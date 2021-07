Ed Sheeran, tornato da poco con il nuovo singolo” Bad Habits“, ha ammesso di aver pensato di ritirarsi dalla musica. Sembra quasi incredibile, visto il successo smisurato ottenuto in tutto il mondo, eppure il cantante inglese si è trovato a pensare a ridimensionare la sua vita e cambiare le priorità. Lo ha raccontato lui stesso in una recente intervista a SiriusXM:

“Avevo finito il tour ÷ e ÷ ha venduto decisamente più di 22 milioni di copie, ovvero più copie di quante ne abbia mai vendute con un album. Il tour è stato pesantemente pubblicizzato, è stato il tour più grande di tutti i tempi ed è stato sold out in qualcosa come 19 secondi. Ricordo di essere a Ipswich, di essere sceso dal palco e di pensare qualcosa tipo “Ho 28 anni, non so cosa fare ora – ho inseguito e inseguito e inseguito e inseguito e ottenuto questa cosa. E poi nel mio anno libero, stavo cercando chi ero perché ho smesso di suonare per un po’. E la musica è interamente me stesso come persona. Poi ho avuto mia figlia – beh, mia moglie ha avuto nostra figlia, ma io sono un genitore. E poi ho pensato, ‘Ecco, questo sono io, diventerò solo un papà, sono non suonerò più musica”“