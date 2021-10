Il duetto tra Ed Sheeran ed Elton John è ormai ufficiale. La notizia era emersa nelle settimane scorse, partendo da un iniziale rumor e acquisendo sempre più concretezza. Se l’autore di “Your song” ha sempre mantenuto il riserbo in merito al brano in lavorazione, a raccontare tutto è stato invece Ed Sheeran.

Proprio lui ha pubblicizzato la collaborazione durante un’intervista per una radio olandese NPO Radio 2 all’insaputa del collega che, a Nme, ha ironizzato sull’accaduto:

“Sì, ha tirato fuori il gatto dalla borsa, vero? Ho giurato di mantenere il segreto e poi quella ca**o di bocca larga di Sheeran va in Olanda a raccontarlo! Dovrebbe uscire – non l’abbiamo ancora finito, quindi c’è ancora del lavoro da fare”

Elton John poi si è affrettato a sottolineare come non ci sia ancora un titolo ufficiale per la canzone né una data prevista per il rilascio. E’ tutto un work in progress.

Ieri, Ed Sheeran è stato ospite da Fabio Fazio a “Che tempo che fa“. Inizialmente doveva essere presente in studio -per cantare anche Bad Habits e Shivers- ma purtroppo è risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone. Per questo motivo, è saltata l’ospitata “fisica” in studio ma l’artista ha partecipato ugualmente, collegandosi live con il conduttore. E anche in quell’occasione ha confermato il duetto con Elton John, spiegando che stanno ragionando sul titolo e su quale traccia pubblicare.

Nelle settimane scorse, come riportato da Insider, aveva raccontato che l’idea per il duetto era venuta da John, che lo ha chiamato l’anno scorso dopo che la sua canzone, “Step Into Christmas”, era arrivata per la prima volta nella Top 10 del Regno Unito.

“Elton mi ha telefonato il giorno di Natale per augurarmi Buon Natale. Mi chiama quasi ogni giorno. Ha detto, ‘Step Into Christmas è al numero 6 nelle classifiche! Voglio fare un’altra canzone di Natale – la farai con me?””

Inizialmente “non sentiva [la canzone] adatta” a lui ma avere l’opportunità di lavorare su una traccia con il suo mentore gli ha fatto cambiare idea.