Ed Sheeran ha annunciato titolo, data d’uscita, cover e tracklist del suo nuovo attesissimo album, anticipato dai singoli “Bad Habits” e dal recente “Visiting hours”.

Ed Sheeran, il nuovo album si intitola = (“equals”)

Si intitola = il nuovo disco di Ed Sheeran, come da lui stesso rivelato in queste ore sui social. Il nome dell’album segue i precedenti lavori del cantautore inglese. Ad eccezione dell’ultimo progetto del 2019, No. 6 Collaborations Project, nel 2017 aveva rilasciato ÷, nel 2014 X e nel 2011 +. Equals è come viene pronunciato il suo nuovo lavoro discografico.

Ed Sheeran, cover nuovo album e spiegazione

Sheeran aveva anticipato l’album con l’immagine di una crisalide, con le farfalle sulla copertina stessa. Parlando su Instagram Live mentre era in vacanza con la sua famiglia, ha detto che le immagini rappresentano “una nuova vita: ho vissuto, negli ultimi quattro anni, diverse esperienze nella vita, tra cui sposarsi, avere un figlio, perdere un amico”. E proprio sulla perdita di un amico, di una persona cara, è il tema di “Visiting hours“, il singolo rilasciato in queste ore e contenuto in =.

Ed Sheeran, = (tracklist canzoni)

L’album contiene 14 canzoni che Sheeran ha detto di aver selezionato da un elenco molto più lungo in un “processo scrupoloso. Hanno tutti il ​​loro posto – lo adoro, penso che sia il miglior lavoro che ho fatto, è coeso ed è fantastico”, ha detto.

“E’ un lavoro, un disco di formazione. Non sono mai stato più orgoglioso di un corpo di lavoro come questo” ha ribadito, entusiasta.

Ecco la tracklist:

Tides Shivers First Times Bad Habits Overpass Graffiti The Joker And The Queen Leave Your Life Collide 2step Stop The Rain Love In Slow Motion Visiting Hours Sandman Be Right Now

Ed Sheeran, = quando esce il nuovo album

Il nuovo disco di Ed Sheeran esce il 29 ottobre 2021.

Ed Sheeran, il successo dei suoi album

In Uk, il suo più grande successo discografico rimane X del 2014, che è il 49° album più venduto di sempre nel Regno Unito, davanti a capolavori come Graceland di Paul Simon e la colonna sonora di The Sound of Music.

÷ è stato comunque un enorme successo e ha prodotto la sua canzone di maggior successo fino ad oggi: Shape of You, la canzone più ascoltata in streaming nella storia. Divide è stato anche il terzo album più venduto di sempre nel Regno Unito, dietro 25 di Adele e Be Here Now degli Oasis, vendendo 672.000 copie solo nella prima settimana.